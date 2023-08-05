الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميقاتي تابع مع بو حبيب ومولوي التطورات المتعلقة بالبيانات التحذيرية الصادرة عن السفارات
أخبار لبنان
2023-08-05 | 05:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ميقاتي تابع مع بو حبيب ومولوي التطورات المتعلقة بالبيانات التحذيرية الصادرة عن السفارات
ميقاتي تابع مع بو حبيب ومولوي التطورات المتعلقة بالبيانات التحذيرية الصادرة عن السفارات
تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيري الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التطورات المتصلة بالبيانات التحذيرية الصادرة عن سفارات المملكة العربية السعودية والكويت وألمانيا لرعاياها في لبنان.
وبنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والأمنية، أفادت المعطيات المتوافرة بأن الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع، وأن الإتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطًا متقدمة، والأمور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الإستقرار العام ومنع تعكير الأمن أو إستهداف المواطنين والمقيمين والسياح العرب والأجانب.
وكلف ميقاتي بو حبيب التواصل مع الأشقاء العرب لطمأنتهم إلى سلامة مواطنيهم في لبنان.
كما طلب من مولوي دعوة مجلس الأمن المركزي للإنعقاد للبحث في التحديات التي قد يواجهها لبنان في هذه الظروف الإقليمية المتشنجة، واتخاذ القرارات المناسبة لحفظ الأمن في كل المناطق.
أخبار لبنان
رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي
التالي
دهم منازل مطلوبين وتوقيفهم لإقدامهم على الإتجار بالمخدرات في منطقة المرح - الهرمل
قيادة الجيش تنفي صحة هذه المعلومات!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-07-04
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مؤتمر الإقتصاد الاغترابي في فندق فينيسيا: عندما نتحدث عن الاغتراب في هذا الوقت بالذات فإنّ أول ما يتبادر إلى ذهني هو العلاقة الوثيقة بين المقيمين على أرض الوطن واللبنانيين المنتشرين في كل أصقاع الدنيا
آخر الأخبار
2023-07-04
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مؤتمر الإقتصاد الاغترابي في فندق فينيسيا: عندما نتحدث عن الاغتراب في هذا الوقت بالذات فإنّ أول ما يتبادر إلى ذهني هو العلاقة الوثيقة بين المقيمين على أرض الوطن واللبنانيين المنتشرين في كل أصقاع الدنيا
0
آخر الأخبار
2023-06-22
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في السرايا وعرض معه الاوضاع الامنية وشؤون المؤسسة العسكرية
آخر الأخبار
2023-06-22
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في السرايا وعرض معه الاوضاع الامنية وشؤون المؤسسة العسكرية
0
أخبار لبنان
2023-07-26
مكتب رئيس الحكومة: غريو أبلغت ميقاتي مسبقا بأن برنامج لقاءات لودريان سيقتصر على الشخصيات المعنية مباشرة بالانتخابات الرئاسية
أخبار لبنان
2023-07-26
مكتب رئيس الحكومة: غريو أبلغت ميقاتي مسبقا بأن برنامج لقاءات لودريان سيقتصر على الشخصيات المعنية مباشرة بالانتخابات الرئاسية
0
آخر الأخبار
2023-07-26
ميقاتي يجتمع في هذه الاثناء في السراي مع نواب حاكم مصرف لبنان في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل كما يشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس
آخر الأخبار
2023-07-26
ميقاتي يجتمع في هذه الاثناء في السراي مع نواب حاكم مصرف لبنان في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل كما يشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:19
تيمور جنبلاط يؤكد التمسك بمصالحة الجبل ويدعو لاستئناف التحقيقات بانفجار المرفأ
أخبار لبنان
10:19
تيمور جنبلاط يؤكد التمسك بمصالحة الجبل ويدعو لاستئناف التحقيقات بانفجار المرفأ
0
أخبار لبنان
08:55
ميقاتي: لبنان يحترم مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول والكويت لم تتوانَ عن مدّ يد العون لنا
أخبار لبنان
08:55
ميقاتي: لبنان يحترم مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول والكويت لم تتوانَ عن مدّ يد العون لنا
0
أخبار لبنان
08:13
"يوم التجلي" في راشيا... إليكم الأجواء وتفاصيل المناسبة
أخبار لبنان
08:13
"يوم التجلي" في راشيا... إليكم الأجواء وتفاصيل المناسبة
0
أخبار لبنان
08:08
أمين سلام: قصدت بمقولة "شخطة قلم" ان الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد تجاوز الاصول مع الكويت
أخبار لبنان
08:08
أمين سلام: قصدت بمقولة "شخطة قلم" ان الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد تجاوز الاصول مع الكويت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-01-20
لبنان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة
أخبار دولية
2023-01-20
لبنان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة
0
أخبار دولية
2023-07-02
إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الاسرائيلي بعد استهدافها في سماء جنين
أخبار دولية
2023-07-02
إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الاسرائيلي بعد استهدافها في سماء جنين
0
أخبار لبنان
2023-01-13
اطلاق تطبيق"MEDLEB" لمساعدة المريض على معرفة سعر الدواء والبدائل الموجودة... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
2023-01-13
اطلاق تطبيق"MEDLEB" لمساعدة المريض على معرفة سعر الدواء والبدائل الموجودة... اليكم التفاصيل
0
منوعات
2023-06-27
أضرم النار بجاره باستخدام قاذف لهب... والسبب: قطعة أرض؟! (فيديو)
منوعات
2023-06-27
أضرم النار بجاره باستخدام قاذف لهب... والسبب: قطعة أرض؟! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:13
"يوم التجلي" في راشيا... إليكم الأجواء وتفاصيل المناسبة
أخبار لبنان
08:13
"يوم التجلي" في راشيا... إليكم الأجواء وتفاصيل المناسبة
0
أخبار لبنان
08:08
أمين سلام: قصدت بمقولة "شخطة قلم" ان الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد تجاوز الاصول مع الكويت
أخبار لبنان
08:08
أمين سلام: قصدت بمقولة "شخطة قلم" ان الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد تجاوز الاصول مع الكويت
0
أخبار لبنان
06:50
الأبيض تفقد مستشفى صيدا الحكومي: للحفاظ على وقف إطلاق النار لأن المستشفى بخدمة الجميع
أخبار لبنان
06:50
الأبيض تفقد مستشفى صيدا الحكومي: للحفاظ على وقف إطلاق النار لأن المستشفى بخدمة الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
16:26
في الذكرى الثالثة لانفجار الرابع من آب.. لم ينسَ اللبنانيون حتى يتذكروا!
تقارير نشرة الاخبار
16:26
في الذكرى الثالثة لانفجار الرابع من آب.. لم ينسَ اللبنانيون حتى يتذكروا!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الجيش اللبناني يدعو اللبنانيين للاحتفال معه بعيده الـ ٧٨ في ملعب كرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الجيش اللبناني يدعو اللبنانيين للاحتفال معه بعيده الـ ٧٨ في ملعب كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
في البرتغال تجمع سنوي للشباب المسيحي حول العالم في كنف البابا فرنسيس
تقارير نشرة الاخبار
14:07
في البرتغال تجمع سنوي للشباب المسيحي حول العالم في كنف البابا فرنسيس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
زعيمان خليجيان في ايران قريبا.. من هما؟
تقارير نشرة الاخبار
14:05
زعيمان خليجيان في ايران قريبا.. من هما؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أهلا بهالطلة من مغر الطحين في بعلبك وآثار المدينة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أهلا بهالطلة من مغر الطحين في بعلبك وآثار المدينة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
إليكم أسعار الإنترنت لدى أوجيرو الجديدة بعد زيادة التعرفة ٧ أضعاف
تقارير نشرة الاخبار
13:57
إليكم أسعار الإنترنت لدى أوجيرو الجديدة بعد زيادة التعرفة ٧ أضعاف
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:55
السفارة السعودية في لبنان تطالب رعاياها بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة
خبر عاجل
16:55
السفارة السعودية في لبنان تطالب رعاياها بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة
2
خبر عاجل
07:59
معلومات للـLBCI: قرار الخارجية السعودية لا علاقة له إطلاقاً بتداعيات خارج لبنان كما يصورها البعض
خبر عاجل
07:59
معلومات للـLBCI: قرار الخارجية السعودية لا علاقة له إطلاقاً بتداعيات خارج لبنان كما يصورها البعض
3
تقارير نشرة الاخبار
13:57
إليكم أسعار الإنترنت لدى أوجيرو الجديدة بعد زيادة التعرفة ٧ أضعاف
تقارير نشرة الاخبار
13:57
إليكم أسعار الإنترنت لدى أوجيرو الجديدة بعد زيادة التعرفة ٧ أضعاف
4
خبر عاجل
07:24
وزير الخارجية الكويتي يدعو أمين سلام لسحب تصريحاته حرصاً على العلاقات الثنائية بين البلدين
خبر عاجل
07:24
وزير الخارجية الكويتي يدعو أمين سلام لسحب تصريحاته حرصاً على العلاقات الثنائية بين البلدين
5
أخبار لبنان
23:46
بيان من السفارة الكويتية بشأن الإضطرابات الأمنية في لبنان...
أخبار لبنان
23:46
بيان من السفارة الكويتية بشأن الإضطرابات الأمنية في لبنان...
6
خبر عاجل
07:45
سلام : قصدنا باستعمال مقولة "بشخطة قلم" وهي عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية ان الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد تجاوز الاصول الدستورية والقانونية المرعية الاجراء من قبل الكويت او لبنان
خبر عاجل
07:45
سلام : قصدنا باستعمال مقولة "بشخطة قلم" وهي عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية ان الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد تجاوز الاصول الدستورية والقانونية المرعية الاجراء من قبل الكويت او لبنان
7
أخبار لبنان
02:26
هذا ما طلبته السفارة الألمانية من رعاياها في لبنان
أخبار لبنان
02:26
هذا ما طلبته السفارة الألمانية من رعاياها في لبنان
8
فنّ
03:08
شقيقة جورج الراسي تظهر في أربيل وتغني أغنياته.. إليكم التعليق الأول من نادين الراسي! (فيديو)
فنّ
03:08
شقيقة جورج الراسي تظهر في أربيل وتغني أغنياته.. إليكم التعليق الأول من نادين الراسي! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More