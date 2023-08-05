"البيئة" تنبه من إمكانية إندلاع حرائق خلال عطلة نهاية الأسبوع

"البيئة" تنبه من إمكانية إندلاع حرائق خلال عطلة نهاية الأسبوع



نبهت وزارة البيئة من إمكانية إندلاع وإنتشار الحرائق خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية مع إرتفاع مؤشر خطر الحرائق في هذه المناطق.



ودعت الإدارات المحلية ومجموعات رصد الحرائق إلى التنبه خلال اليومين المقبلين والإبلاغ عن أي حريق للحفاظ على سلامتنا وسلامة بيئتنا.