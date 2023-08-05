الأبيض تفقد مستشفى صيدا الحكومي: للحفاظ على وقف إطلاق النار لأن المستشفى بخدمة الجميع

بعدما أغلق نتيجة تضرره بالإشتباكات الأخيرة في مخيم عين الحلوة، تفقد وزير الصحة فراس الأبيض، يرافقه رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، مستشفى صيدا الحكومي بمشاركة النائب عبد الرحمن البزري والنائب السابق بهية الحريري، واطلع على الأضرار التي لحقت به مستمعًا إلى إحتياجاته.ودعا الأبيض الجميع إلى تحمل مسؤولياته والحفاظ على وقف إطلاق النار لأن المستشفى بخدمة الجميع.