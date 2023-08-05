الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استياءٌ كويتي من سلام: أموال شعبنا لا تُدار "بشخطة قلم"

أخبار لبنان
2023-08-05 | 07:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
استياءٌ كويتي من سلام: أموال شعبنا لا تُدار &quot;بشخطة قلم&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
استياءٌ كويتي من سلام: أموال شعبنا لا تُدار "بشخطة قلم"

استياءٌ كويتي من سلام..

أثارت تصريحات أطلقها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في معرض مناشدته دولة الكويت إعادة بناء صوامع القمح التي دمّرها انفجار مرفأ بيروت استياءً عارماً في الكويت يُخشى أن تكون له تداعياتٌ سياسية - ديبلوماسية متدحْرجة. 

ولم يمرّ في الكويت ما قاله سلام عبر "سبوتنيك" من أنه بعث برسالة قبل 3 أسابيع إلى الكويت عبر الخارجية اللبنانية يناشد فيها "باسم الشعب اللبناني إعادة بناء إهراءات القمح"، وأنه بـ "شخطة قلم" يمكن أن تبني الكويت إهراءات لبنان في بيروت وطرابلس، ومعلناً "تواصلتُ مع وزارة الخارجية في الكويت وعلمتُ أنه في صندوق التنمية الكويتي هناك أموال موجودة".  

ورداً على ما قاله سلام، أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي عبد الله المضف "أن الكويت بلد مؤسسات وأموال الشعب الكويتي لا تدار "بجرة قلم". 

وقال المضف: "علاقتنا بالشعب اللبناني الشقيق ليست محل اختبار أو تقييم ولكن رداً على وزير الاقتصاد اللبناني، الكويت بلد مؤسسات ولا تدار أموال الشعب الكويتي (بجرة قلم) أو باتصال هاتفي". وأضاف: "على الخارجية الكويتية فوراً توضيح حقيقة ما ورد في هذا التصريح ومحاسبة المقصّر إن وُجد".

كما علّق النائب في مجلس الأمة سعود العصفور على تصريح وزير الاقتصاد اللبناني وقال: "لمثل هذه الأمور والتي تحدث فعلياً بـ "شخطة قلم" تقدّمْنا قبل فترة مع عدد من النواب بتعديل يُلزم الصندوق بالحصول على موافقة مجلس الأمة قبل اعتماد القروض الخارجية".

أما النائب في مجلس الأمة جراح الفوزان فأكد أن "ما ذكره وزير الاقتصاد اللبناني يحتاج لتوضيح وردّ عاجل من وزارة الخارجية، وهذا يُعتبر تجاوزاً على بلد المؤسسات (بشخطة قلم)"، مضيفاً: "سندعم تشريعاً قانونياً يتطلب موافقة مجلس الأمة في المنح، وسوف أوجّه يوم الأحد أسئلة برلمانية عن صندوق التنمية وعن التمويل وتصريحات الوزير اللبناني".
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت امتلأت بمواقف شخصيات سياسية وحقوقية استنكرت طريقة التصريح وتَجاوُز اللياقات البروتوكولية في مخاطبة سمو أمير الكويت ال
شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وطالبت الوزير بمحاكمة المسؤولين عن تفجير المرفأ وعن انحياز لبنان لمحور الممانعة.

وكان سلام قال عشية الذكرى الثالثة لانفجار المرفأ أنه بعث برسالة قبل 3 أسابيع إلى أمير الكويت عبر الخارجية اللبنانية يناشد فيها باسم الشعب اللبناني إعادة بناء إهراءات القمح، معلناً أنه طلب هذا الأمر لشعب لبنان وليس للحكومة "لأن الخبز للناس ولا يجوز أن يُترك بلد عربي دون مخزون استراتيجي"، ومضيفاً: "كلنا أمل ورجاء، خلال فترة معينة أن يأتينا جواب من الكويت، لأن الأموال موجودة. وأنا تواصلتُ مع وزارة الخارجية، وعلمتُ أنه في صندوق التنمية الكويتي هناك أموال موجودة، ويمكن بشخطة قلم اليوم أن يُتخد قرار ببناء إهراءات لبنان في بيروت وطرابلس".
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الكويت

أمين سلام

LBCI التالي
وزير الخارجية الكويتي يدعو أمين سلام لسحب تصريحاته حرصاً على العلاقات الثنائية بين البلدين
الأبيض تفقد مستشفى صيدا الحكومي: للحفاظ على وقف إطلاق النار لأن المستشفى بخدمة الجميع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:08

أمين سلام: قصدت بمقولة "شخطة قلم" ان الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد تجاوز الاصول مع الكويت

LBCI
خبر عاجل
07:24

وزير الخارجية الكويتي يدعو أمين سلام لسحب تصريحاته حرصاً على العلاقات الثنائية بين البلدين

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-21

أمين سلام لـ الأحد مع ماريو: المسبحة ستكرّ بعد البحرين ودول أخرى ستعيد تمثيلها الدبلوماسي في لبنان وأتوقع ان تعيد الامارات والكويت تمثيلها الدبلوماسي الى لبنان في غضون شهر

LBCI
أخبار لبنان
08:55

ميقاتي: لبنان يحترم مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول والكويت لم تتوانَ عن مدّ يد العون لنا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:19

تيمور جنبلاط يؤكد التمسك بمصالحة الجبل ويدعو لاستئناف التحقيقات بانفجار المرفأ

LBCI
أخبار لبنان
08:55

ميقاتي: لبنان يحترم مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول والكويت لم تتوانَ عن مدّ يد العون لنا

LBCI
أخبار لبنان
08:13

"يوم التجلي" في راشيا... إليكم الأجواء وتفاصيل المناسبة

LBCI
أخبار لبنان
08:08

أمين سلام: قصدت بمقولة "شخطة قلم" ان الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد تجاوز الاصول مع الكويت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-08-01

ما حقيقة إصابة فضل شاكر في اشتباكات عين الحلوة؟

LBCI
أخبار لبنان
02:26

هذا ما طلبته السفارة الألمانية من رعاياها في لبنان

LBCI
منوعات
2023-08-03

سألها شاب آخر عما إذا كانت عزباء فانهار حبيبها...حبسها وسكب الماء عليها ثم دفعها في براز الكلاب!

LBCI
أمن وقضاء
06:01

دهم منازل مطلوبين وتوقيفهم لإقدامهم على الإتجار بالمخدرات في منطقة المرح - الهرمل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:13

"يوم التجلي" في راشيا... إليكم الأجواء وتفاصيل المناسبة

LBCI
أخبار لبنان
08:08

أمين سلام: قصدت بمقولة "شخطة قلم" ان الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد تجاوز الاصول مع الكويت

LBCI
أخبار لبنان
06:50

الأبيض تفقد مستشفى صيدا الحكومي: للحفاظ على وقف إطلاق النار لأن المستشفى بخدمة الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:26

في الذكرى الثالثة لانفجار الرابع من آب.. لم ينسَ اللبنانيون حتى يتذكروا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

الجيش اللبناني يدعو اللبنانيين للاحتفال معه بعيده الـ ٧٨ في ملعب كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

في البرتغال تجمع سنوي للشباب المسيحي حول العالم في كنف البابا فرنسيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

زعيمان خليجيان في ايران قريبا.. من هما؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

أهلا بهالطلة من مغر الطحين في بعلبك وآثار المدينة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

إليكم أسعار الإنترنت لدى أوجيرو الجديدة بعد زيادة التعرفة ٧ أضعاف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:55

السفارة السعودية في لبنان تطالب رعاياها بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة

LBCI
خبر عاجل
07:59

معلومات للـLBCI: قرار الخارجية السعودية لا علاقة له إطلاقاً بتداعيات خارج لبنان كما يصورها البعض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

إليكم أسعار الإنترنت لدى أوجيرو الجديدة بعد زيادة التعرفة ٧ أضعاف

LBCI
خبر عاجل
07:24

وزير الخارجية الكويتي يدعو أمين سلام لسحب تصريحاته حرصاً على العلاقات الثنائية بين البلدين

LBCI
أخبار لبنان
23:46

بيان من السفارة الكويتية بشأن الإضطرابات الأمنية في لبنان...

LBCI
خبر عاجل
07:45

سلام : قصدنا باستعمال مقولة "بشخطة قلم" وهي عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية ان الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد تجاوز الاصول الدستورية والقانونية المرعية الاجراء من قبل الكويت او لبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:26

هذا ما طلبته السفارة الألمانية من رعاياها في لبنان

LBCI
فنّ
03:08

شقيقة جورج الراسي تظهر في أربيل وتغني أغنياته.. إليكم التعليق الأول من نادين الراسي! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More