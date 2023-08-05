أمين سلام: قصدت بمقولة "شخطة قلم" ان الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد تجاوز الاصول مع الكويت

أمين سلام: قصدت بمقولة "شخطة قلم" ان الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد تجاوز الاصول مع الكويت

اوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في مؤتمر صحافي، انه "قصد من خلال استعمال مقولة "بشخطة قلم" وهي عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية ان الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد باستعمال هذه العبارة تجاوز الاصول والاليات الدستورية والقانونية المرعية الاجراء من قبل دولة الكويت او من قبل لبنان".



وتمنى سلام من البرلمان الكويتي ان يقبل هذا التوضيح، وقال: "كنت مرتاح الضمير في طلبي لانني اناشد بلدا شقيقا لطالما وقف الى جانب لبنان، وانا مدرك للمخاطر المحدقة بالأمن الغذائي خصوصا ان البنك الدولي صنف لبنان الاكثر خطورة في تحديات الأمن الغذائي لانه لا يملك مخزونا استراتيجيا".