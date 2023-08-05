ميقاتي: لبنان يحترم مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول والكويت لم تتوانَ عن مدّ يد العون لنا

عطفا على تصريح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال امين سلام المتعلق بإعادة بناء إهراءات القمح في لبنان ودعوته دولة الكويت وأميرها بالمساعدة في ذلك، والتوضيح اللاحق الذي أصدره الوزير بشأن مقصده، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "عمق العلاقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين ومتانتها والتي لن تشوبها شائبة. كما أكد ان دولة الكويت لم تتوان، ضمن الاصول، عن مد يد العون لإخوانها في لبنان على مر العقود.وأكد ميقاتي احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة، فكيف اذا تعلق الأمر بدولة الكويت التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي. فاقتضى التوضيح".