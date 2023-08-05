"فيتش" تخفض تصنيف لبنان الإئتماني بالعملة المحلية إلى حالة التخلف عن الدفع.. ماذا يعني هذا التخفيض؟

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