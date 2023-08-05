وزير الطاقة: الراعي لم يدع لأي لقاء في الديمان

أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض في حديث تلفزيوني أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لم يدع لأي لقاء في الديمان .

وثمّن فياض على دور البطريركية الوطني، وسأل عن الأهمية والهدف من هذا اللقاء في هذا التوقيت خصوصاً في ظل غياب رئيس للبلاد وعمل الحكومة المحصور برئيسها وبالوزراء، خاصة انه سبق لنا ان طرحنا حلولاً لأصول العمل الحكومي الدستوري في ظل غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال في نطاقها الضيق.