تحت عنوان "قامت مريم ومضت مسرعة"... تنظيم برنامج "لقاء الشبيبة" في دير سيدة بزمار

تحت عنوان "قامت مريم ومضت مسرعة"، تم تنظيم برنامج "لقاء الشبيبة" في لبنان وعلى مدى أيام بمشاركة أكثر من 1800 شابا وشابة في دير سيدة بزمار.



هذا الحدث من تنظيم اللجنة الوطنية لراعوية الشبيبة التابعة للجنة الأسقفية لرسالة العلمانيين في مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان.