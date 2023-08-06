وزارة خارجية الإمارات تؤكد أهمية التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان الصادر مسبقاً

وزارة الخارجية: حفاظاً على سلامة مواطني الدولة، تؤكد الوزارة على أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني دولة #الإمارات إلى لبنان الصادر مسبقاً، وتؤكد أهمية تواصل المواطنين في الحالات الطارئة عبر الرقم 0097180024، والتسجيل في خدمة "تواجدي"#وام pic.twitter.com/f3Bk69ddqV
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 6, 2023
وزارة الخارجية: حفاظاً على سلامة مواطني الدولة، تؤكد الوزارة على أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني دولة #الإمارات إلى لبنان الصادر مسبقاً، وتؤكد أهمية تواصل المواطنين في الحالات الطارئة عبر الرقم 0097180024، والتسجيل في خدمة "تواجدي"#وام pic.twitter.com/f3Bk69ddqV