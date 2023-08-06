وزارة خارجية الإمارات تؤكد أهمية التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان الصادر مسبقاً

الإمارات إلى مواطنيها: للتقيّد بقرار منع السفر إلى لبنان

حفاظاً على سلامة مواطني دولة الإمارات، أكدت وزارة خارجية دولة الإمارات أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان الصادر مسبقاً.



كما أكدت أهمية تواصل المواطنين في الحالات الطارئة عبر الرقم 0097180024، والتسجيل في خدمة "تواجدي".