ميقاتي إستقبل عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد... وهذا ما جرى بحثه

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد اليوم في دارته في حضور المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ورئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني باسل الحسن، وعن الجانب الفلسطيني أمين سر حركة "فتح" وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات وسفير فلسطين أشرف دبور.



وجرى خلال الاجتماع البحث في الوضع في مخيم عين الحلوة والاجراءات اللازمة لتثبيت وقف اطلاق النار.