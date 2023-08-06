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وفد من "حزب الله" زار مقر حركة فتح في صيدا وبحثٌ في تداعيات احداث عين الحلوة على المخيمات وأهلها

أخبار لبنان
2023-08-06 | 07:06
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وفد من &quot;حزب الله&quot; زار مقر حركة فتح في صيدا وبحثٌ في تداعيات احداث عين الحلوة على المخيمات وأهلها
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وفد من "حزب الله" زار مقر حركة فتح في صيدا وبحثٌ في تداعيات احداث عين الحلوة على المخيمات وأهلها

زار وفد من "حزب الله" برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر، مقر حركة "فتح" في مدينة صيدا، والتقى أمين سرِ الساحة اللبنانية في الحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية اللواء فتحي أبو العرْادات، في حضورِ أمين سرِ إقليم لبنان حسين فياض.

وناقش المجتمعون تداعيات أحداث عين الحلوة على المخيماتِ وأهلِها، مؤكدين البنود التي اقرَتها هيئة العمل الفلسطيني المشترك في بيروت وصيدا.
 

أخبار لبنان

عين الحولة

حوب الله

حركة فتح

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