الراعي: الشباب هم القوة التجَدُدية في الكنيسة والمجتمع والدولة لتحريرِه من فساد السياسيين في الادارات العامة

أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أنّ الشباب في لبنان هم "القوة التجددية في الكنيسة والمجتمع والدولة".



وتوجّه الراعي للشبيبة، خلال عظة له بعد القداس الإلهي في ختام الأيام العالمية لشبيبة لبنان في دير سيدة بزمار، بالقول إن "سلاحكم صلاتكم، ذخيرتكم الحقيقة والمحبة، لتقوموا إلى نجدة لبنان وتحريره من فساد السياسيين المتفشي في الادارات العامة".



وشدد على أنّه "منكم يجب أن يخرج مواطنون مخلصون للبنان وحده لإعادة الأمل لإحياء لبنان الذي ضرب سياسيوه كل مفاصل الدولة وإداراتها الرسمية، وقيادات متجردة وواعية، أنتم الشباب الأمل في إحياء لبنان".



وأوضح الراعي أنّ "شبيبة اليوم في مواجهة تحديات الحاضر التي تصقل شخصياتهم، فلا تتهربوا من أيّ تحدٍ في طريقكم. يسعدنا أنّ نختتم اليوم العالمي للشباب في لبنان، وهو يوم لا يمكن أن يتم نسيانه وبخاصة في هذا الوقت الذي يقيم البابا فرنسيس الاحتفال نفسه في البرتغال بمشاركة الشبيبة الآتية من مختلف بلدان العالم"، كما ذكر أنّ "الإنسان حوّل عقله من مركز الحقيقة إلى طاقة الكذب، وحوّل إرادته من مركز الخير إلى طاقة الشر".