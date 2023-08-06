الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
32
o
البقاع
36
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
32
o
البقاع
36
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي: الشباب هم القوة التجَدُدية في الكنيسة والمجتمع والدولة لتحريرِه من فساد السياسيين في الادارات العامة
أخبار لبنان
2023-08-06 | 08:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الراعي: الشباب هم القوة التجَدُدية في الكنيسة والمجتمع والدولة لتحريرِه من فساد السياسيين في الادارات العامة
1
min
الراعي: الشباب هم القوة التجَدُدية في الكنيسة والمجتمع والدولة لتحريرِه من فساد السياسيين في الادارات العامة
أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أنّ الشباب في لبنان هم "القوة التجددية في الكنيسة والمجتمع والدولة".
وتوجّه الراعي للشبيبة، خلال عظة له بعد القداس الإلهي في ختام الأيام العالمية لشبيبة لبنان في دير سيدة بزمار، بالقول إن "سلاحكم صلاتكم، ذخيرتكم الحقيقة والمحبة، لتقوموا إلى نجدة لبنان وتحريره من فساد السياسيين المتفشي في الادارات العامة".
وشدد على أنّه "منكم يجب أن يخرج مواطنون مخلصون للبنان وحده لإعادة الأمل لإحياء لبنان الذي ضرب سياسيوه كل مفاصل الدولة وإداراتها الرسمية، وقيادات متجردة وواعية، أنتم الشباب الأمل في إحياء لبنان".
وأوضح الراعي أنّ "شبيبة اليوم في مواجهة تحديات الحاضر التي تصقل شخصياتهم، فلا تتهربوا من أيّ تحدٍ في طريقكم. يسعدنا أنّ نختتم اليوم العالمي للشباب في لبنان، وهو يوم لا يمكن أن يتم نسيانه وبخاصة في هذا الوقت الذي يقيم البابا فرنسيس الاحتفال نفسه في البرتغال بمشاركة الشبيبة الآتية من مختلف بلدان العالم"، كما ذكر أنّ "الإنسان حوّل عقله من مركز الحقيقة إلى طاقة الكذب، وحوّل إرادته من مركز الخير إلى طاقة الشر".
أخبار لبنان
الراعي
شبيبة لبنان
الفساد
التالي
تحت عنوان "قامت مريم ومضت مسرعة"... تنظيم برنامج "لقاء الشبيبة" في دير سيدة بزمار
وفد من "حزب الله" زار مقر حركة فتح في صيدا وبحثٌ في تداعيات احداث عين الحلوة على المخيمات وأهلها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:53
الراعي في ختام الأيام العالمية لشبيبة لبنان: لا تتهرّبوا أيها الشبان والشابات من أي تحد ويجب أن يخرج منكم مواطنون مخلصون للبنان وحده ويخرج قيادات جديدة واعية ومتجردة فأنتم الأمل في إحياء لبنان
آخر الأخبار
03:53
الراعي في ختام الأيام العالمية لشبيبة لبنان: لا تتهرّبوا أيها الشبان والشابات من أي تحد ويجب أن يخرج منكم مواطنون مخلصون للبنان وحده ويخرج قيادات جديدة واعية ومتجردة فأنتم الأمل في إحياء لبنان
0
أخبار لبنان
15:19
وزير الطاقة: الراعي لم يدع لأي لقاء في الديمان
أخبار لبنان
15:19
وزير الطاقة: الراعي لم يدع لأي لقاء في الديمان
0
أخبار دولية
2023-08-05
الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد
أخبار دولية
2023-08-05
الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد
0
آخر الأخبار
2023-08-05
الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد
آخر الأخبار
2023-08-05
الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:16
تحت عنوان "قامت مريم ومضت مسرعة"... تنظيم برنامج "لقاء الشبيبة" في دير سيدة بزمار
أخبار لبنان
08:16
تحت عنوان "قامت مريم ومضت مسرعة"... تنظيم برنامج "لقاء الشبيبة" في دير سيدة بزمار
0
أخبار لبنان
07:06
وفد من "حزب الله" زار مقر حركة فتح في صيدا وبحثٌ في تداعيات احداث عين الحلوة على المخيمات وأهلها
أخبار لبنان
07:06
وفد من "حزب الله" زار مقر حركة فتح في صيدا وبحثٌ في تداعيات احداث عين الحلوة على المخيمات وأهلها
0
أخبار لبنان
06:35
ميقاتي إستقبل عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
06:35
ميقاتي إستقبل عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد... وهذا ما جرى بحثه
0
أخبار لبنان
06:00
وزارة خارجية الإمارات تؤكد أهمية التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان الصادر مسبقاً
أخبار لبنان
06:00
وزارة خارجية الإمارات تؤكد أهمية التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان الصادر مسبقاً
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بؤرة مخالفات ومخدرات ودعارة في المرفأ.. والداخلية تتفرّج
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بؤرة مخالفات ومخدرات ودعارة في المرفأ.. والداخلية تتفرّج
0
منوعات
2023-08-04
أقنعها بأنه امرأة وعاش في الجزء الخلفي من بيتها... العثور على جثة سيدة في فناء منزلها والمتهم مراهق "مبتسم"!
منوعات
2023-08-04
أقنعها بأنه امرأة وعاش في الجزء الخلفي من بيتها... العثور على جثة سيدة في فناء منزلها والمتهم مراهق "مبتسم"!
0
منوعات
2023-07-10
"قطعنا لحمها وحولناه إلى لحمة كباب"... إبنة الـ13 عاماً ضحية جريمة جنسية مروّعة والحكاية بدأت بأكياس "شيبس"!
منوعات
2023-07-10
"قطعنا لحمها وحولناه إلى لحمة كباب"... إبنة الـ13 عاماً ضحية جريمة جنسية مروّعة والحكاية بدأت بأكياس "شيبس"!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
غلبون.. بيوت الضيافة والإنترنت والكهرباء 24/24
تقارير نشرة الاخبار
13:46
غلبون.. بيوت الضيافة والإنترنت والكهرباء 24/24
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:16
هل تنجح السعودية في وقف الحرب الأوكرانية الروسية؟
تقارير نشرة الاخبار
08:16
هل تنجح السعودية في وقف الحرب الأوكرانية الروسية؟
0
أخبار لبنان
08:16
تحت عنوان "قامت مريم ومضت مسرعة"... تنظيم برنامج "لقاء الشبيبة" في دير سيدة بزمار
أخبار لبنان
08:16
تحت عنوان "قامت مريم ومضت مسرعة"... تنظيم برنامج "لقاء الشبيبة" في دير سيدة بزمار
0
أخبار لبنان
08:07
الراعي: الشباب هم القوة التجَدُدية في الكنيسة والمجتمع والدولة لتحريرِه من فساد السياسيين في الادارات العامة
أخبار لبنان
08:07
الراعي: الشباب هم القوة التجَدُدية في الكنيسة والمجتمع والدولة لتحريرِه من فساد السياسيين في الادارات العامة
0
أخبار لبنان
04:11
قاووق: بصيص أمل وحيد برز في البلد هو الحوار بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"
أخبار لبنان
04:11
قاووق: بصيص أمل وحيد برز في البلد هو الحوار بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
غلبون.. بيوت الضيافة والإنترنت والكهرباء 24/24
تقارير نشرة الاخبار
13:46
غلبون.. بيوت الضيافة والإنترنت والكهرباء 24/24
0
السياحة في لبنان
13:43
أهلا بهالطلة من طرابلس.. إطلالة على محميات المدينة البحرية وجزرها
السياحة في لبنان
13:43
أهلا بهالطلة من طرابلس.. إطلالة على محميات المدينة البحرية وجزرها
0
أخبار لبنان
13:41
متحف سرسق نظم لقاء تضامنياً مع عائلات ضحايا إنفجار المرفأ
أخبار لبنان
13:41
متحف سرسق نظم لقاء تضامنياً مع عائلات ضحايا إنفجار المرفأ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بؤرة مخالفات ومخدرات ودعارة في المرفأ.. والداخلية تتفرّج
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بؤرة مخالفات ومخدرات ودعارة في المرفأ.. والداخلية تتفرّج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
طلاب يتفوقون في الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية.. ماذا عن أحلامهم وخططهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
طلاب يتفوقون في الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية.. ماذا عن أحلامهم وخططهم؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بؤرة مخالفات ومخدرات ودعارة في المرفأ.. والداخلية تتفرّج
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بؤرة مخالفات ومخدرات ودعارة في المرفأ.. والداخلية تتفرّج
2
امن وقضاء
13:25
البحرين تحثّ رعاياها على مغادرة لبنان "حفاظاً على سلامتهم"
امن وقضاء
13:25
البحرين تحثّ رعاياها على مغادرة لبنان "حفاظاً على سلامتهم"
3
منوعات
12:10
جريمة تهز إحدى الدول العربية: دافع عن فتاة تعرّضت للتحرش...فضُرب ودُهس بالسيارة! (فيديو)
منوعات
12:10
جريمة تهز إحدى الدول العربية: دافع عن فتاة تعرّضت للتحرش...فضُرب ودُهس بالسيارة! (فيديو)
4
منوعات
14:49
مراهق اقتحم منزل سيدة ثمانينية وهاجمها بدافع السرقة ولكن ما قامت به إنساني وصادم... جريمة غريبة وهذه تفاصيلها!
منوعات
14:49
مراهق اقتحم منزل سيدة ثمانينية وهاجمها بدافع السرقة ولكن ما قامت به إنساني وصادم... جريمة غريبة وهذه تفاصيلها!
5
منوعات
16:01
ادعت انها ممرضة وحاولت قتل زوجة صديقها في المستشفى... حقنت الهواء في وريد الضحية ولكن هذا ما حصل!
منوعات
16:01
ادعت انها ممرضة وحاولت قتل زوجة صديقها في المستشفى... حقنت الهواء في وريد الضحية ولكن هذا ما حصل!
6
منوعات
13:24
تلقت مكالمات جنسية غامضة... طاردها لمدة 15 عاماً وعندما اكتشفت هويته تعرضت لصدمة حياتها!
منوعات
13:24
تلقت مكالمات جنسية غامضة... طاردها لمدة 15 عاماً وعندما اكتشفت هويته تعرضت لصدمة حياتها!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السعودية طلبت من رعاياها مغادرة لبنان.. ما هي خلفيات القرار وأبعاده؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السعودية طلبت من رعاياها مغادرة لبنان.. ما هي خلفيات القرار وأبعاده؟
8
منوعات
14:05
تواجدك داخل المصعد أثناء تعطّله ممكن أن يتسبب بكارثة اذا لم تتبع هذه الخطوات!
منوعات
14:05
تواجدك داخل المصعد أثناء تعطّله ممكن أن يتسبب بكارثة اذا لم تتبع هذه الخطوات!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More