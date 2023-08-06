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جنبلاط في عين التينة: لم نفهم سبب بيانات السفارات وقراراتها الجديدة
أخبار لبنان
2023-08-06 | 12:39
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جنبلاط في عين التينة: لم نفهم سبب بيانات السفارات وقراراتها الجديدة
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جنبلاط في عين التينة: لم نفهم سبب بيانات السفارات وقراراتها الجديدة
ماذا قال عن الاوضاع في عين الحلوة؟
بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع النائب السابق وليد جنبلاط في عين التينة، في بيانات السفارات والقرارات الجديدة.
وتمّ التأكيد على أنهما لم يفهما سببها.
وأشار جنبلاط بعد اللقاء إلى أن الأمور في عين الحلوة محصورة إلى حد ما.
وحول علاقته بالرئيس بري وانفصاله عنه في الموضوع الرئاسي قال جنبلاط: "انا لم انفصل عن الرئيس بري، هل المطلوب ان اتحدث عن التاريخ المشترك وعمره عشرات السنوات؟ هل أتحدث عن اسقاط 17 ايار؟ وهذا انجاز وطني وقومي نفتخر به".
أخبار لبنان
عين الحلوة
جنبلاط
بري
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