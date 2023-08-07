ناصر للـLBCI: موقفنا بخصوص أزعور لم يتطور أو يتبدل

أكد أمين سر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر أن موقف الحزب بخصوص المرشح للرئاسة جهاد أزعور لم يتطور أو يتبدل، بانتظار الحوار المنتظر غير المعروف شكله بعد والمرحلة الجديدة بالملف الرئاسي.



وأوضح ناصر، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أنه على الرغم من كل النقاشات العلنية أو بالكواليس للحزب التقدمي الاشتراكي وبعض الافرقاء السياسيين، فموقفهم لم يتبدّل بغياب تفاهم على اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.



واشار ناصر إلى أن زيارة النائب السابق وليد جنبلاط إلى عين التينة يوم أمس لم تكن مفاجئة وهو يزوره من فترة إلى أخرى.