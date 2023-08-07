رعد من جبشيت: الإسم الذي ندعمه لرئاسة الجمهورية يأتي بضمانتنا ومنفتح على الجميع

رعد من جبشيت: الإسم الذي ندعمه لرئاسة الجمهورية يأتي بضمانتنا ومنفتح على الجميع

رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن من "يقاطع مثل هذا الشخص الذي نريده ونختاره لرئاسة الجمهورية هو في الحقيقة لا يريد رئيسا للجمهورية في البلاد، ويريد عن قصد أو عن غير قصد تنفيذ المخطط المرسوم في أن يبقى الفراغ قائما في لبنان وأن تنهار مؤسساته".



وخلال حفلٍ تأبيني أقيم لكل الشيخ علي نصور وحسين نحال والراحل عز الدين فحص في بلدة جبشيت، لفت رعد الى أن "الإسم الذي ندعمه لرئاسة الجمهورية يأتي بضمانتنا، ومنفتح على جميع شركائنا في الوطن، ومن شأنهم إما أن يتبادلوا معه الخدمات والمصالح الوطنية أو أن يقاطعوه".



وقال: "نحن لسنا بقادرين على أن نتحمل الفراغ في سدة الحاكم المركزي ، ولدينا خوف من تداعيات هذا الفراغ على الليرة اللبنانية، فكيف سيكون الحال في العاشر من كانون الثاني ٢٠٢٤ في حال حصول الفراغ في موقع قيادة الجيش مع إنتهاء ولايته؟ وهل نترك الجيش كمؤسسة عسكرية ضامنة لأمن واستقرار المجتمع وللدفاع عن المجتمع إلى جانب المقاومة والشعب، هل نتركه لقدره؟".



وسأل: "هل يريد الأميركيون أن نصل بالبلد إلى هذا الأمر دون أن ننتخب رئيسا للجمهورية؟ مشدداً على أن "التحدي هو أمام كل من يرفض المجيء برئيس للجمهورية في أن لا يطعن المقاومة في ظهرها، وأن يستجيب لكل المصالح التي يتوافق عليها اللبنانيون فيما بينهم".



وقال: "للأسف لا يزال هناك بعض من اللبنانيين يفكر بالرهان على قوى سبق أن مد اليد إليها وتعاون معها واجتاحت لبنان، فهذا الأمر لن يتكرر وعاقبته ستكون وخيمة جدا، ونحن نأمل أن لا يتورط أحد بمثل هذا الخيار في هذه المرحلة لأن الزمان اختلف وموازين القوى اختلفت، ونحن كمجتمع نعرف مواضع القوة في بنيتنا في تماسكنا، وأعداؤنا يرصدون نقاط القوة ومن جملة ما يرصدونه أن قوة مجتمعنا تكمن في تماسكه" .