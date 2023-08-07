لقاء بين المردة والوطنيين الاحرار ... شمعون: التنسيق قائم انطلاقاً من ضرورة انتخاب رئيس

أكد تيار المردة وحزب الوطنيين الاحرار أن التنسيق قائم بينهما لمحاولة حل الازمات في لبنان انطلاقاً من ضرورة انتخاب رئيس جمهورية.وأكد رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون، بعد استقباله وفداً من تيار المردة برئاسة النائب طوني فرنجية، ضرورة انتخاب رئيس يكون حامياً للدستور.وشدد فرنجية بدوره على ضرورة تطوير التنسيق، مشيرا إلى أن المردة منفتحون على الحوار مع كل الاحزاب.وسأل: " هل يجوز أن لا يتواصل احد مع الآخر بعد سنة من الفراغ الرئاسي؟".