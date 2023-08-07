الحزب التقدمي الاشتراكي يحذّر من أن يكون مصير العام الدراسي المُقبل كسابقاته

ابدى الحزب التقدمي الاشتراكي خشيته من أن يكون مصير العام الدراسي المُقبل كسابقاته.وحذر المسؤولين في الحكومة والجهات المانحة ودعاهم لوضع الحلول اللازمة وحماية التعليم الرسمي.ودعا عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب لدعم المعلم والمدرسة الرسمية لما لهذا الملف من أهمية في تحديث الدولة والمجتمع.