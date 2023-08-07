حميه يكشف على دفتر شروط جديد لتشغيل باصات النقل العمومي بالشراكة مع القطاع الخاص

كشف وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حميه أن مناقصة تأمين محروقات لباصات النقل العمومي المقدمة كهبة من فرنسا لم يتقدم عليها احد.



وكشف حميه على دفتر شروط جديد لتشغيل الباصات بالشراكة مع القطاع الخاص.