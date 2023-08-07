لقاء سيدة الجبل في ذكرى 7 آب: الشعب اللبناني عصي على التطويع بصرف النظر عن ثقل السلاح

لقاء سيدة الجبل في ذكرى 7 آب: الشعب اللبناني عصي على التطويع بصرف النظر عن ثقل السلاح



عقد "لقاء سيدة الجبل" إجتماعه الدوري وأصدر بيانًا أشار فيه إلى أن "الضغوط تزداد من الداخل والخارج لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فمن ملاقاة الكونغرس الأميركي للأصوات الأوروبية المطالبة لوضع عقوبات على معرقلي إنتخاب الرئيس وفي مقدمتهم الرئيس نبيه بري، إلى طلب سفارات أجنبية وعربية من رعايا أخذ الحيطة في لبنان وحتى مغادرته ومنع المجيء إليه، إلى الخشية من عدم تمكن الدولة اللبنانية من دفع رواتب الموظفين آخر الشهر في ظل تقاذف الحكومة والبرلمان تأمين تغطية قانونية لإقراض الدولة من إحتياطي المصرف المركزي، أي من أموال المودعين، كلها ضغوط تدفع باتجاه ملء الفراغ الرئاسي كخطوة أولى تمنع تدحرج الوضع اللبناني إلى الأسوأ".



وقال: "في ظل هذا الواقع، فإن قوى المعارضة المتمسكة بالدستور وإتفاق الطائف مدعوة إلى الإجتماع فورًا وإعلان التمسك بمضمون البيان الختامي للقاء الدوحة الذي ضم ممثلين لخمس دول عربية وأجنبية والذي أكد ضرورة إنتخاب رئيس يلتزم تطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية 1559، 1701، 1680، 2650، فضلًا عن القرارات الصادرة عن الشرعية العربية".



وذكر اللقاء بأن "الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية، على الرغم من 12 جلسة إنتخاب، يعود فقط لتفشيل النصاب الإنتخابي من قِبل نواب حزب الله وأمل وحلفائهم حتى الوصول إلى رئيس ترضى عنه إيران وفق المعادلة التي أتت بالرئيس السابق ميشال عون: خذ رئاسة الجمهورية مقابل الجمهورية لنا".



ولفت إلى أنه "بعد خروج العامل الفلسطيني من لبنان في العام 1982، يحاول حزب الله ومن ورائه إيران إعادته إلى لبنان من بوابة المصالح الإقليمية لإيران والتي تستخدم الورقة الفلسطينية من الضفة الغربية إلى عين الحلوة".



وجدد مطالبته بـ"تنفيذ مقررات الحوار الوطني الذي عقد في العام 2006 التي قضت بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها، كما بسط سلطة الجيش اللبناني على كل المعابر والتراب اللبناني".



ورفض اللقاء "التوظيف الإيراني للموضوع الفلسطيني في لبنان والذي يندرج أيضًا ضمن تبعات الإحتلال الإيراني للبنان، إذ إن مفاعيل هذا الإحتلال لا تنحصر ضمن بقعة واحدة من الأراضي اللبنانية بما في ذلك المخيمات الفلسطينية"، لذلك طالب وسيبقى يطالب "برفع الإحتلال الإيراني عن لبنان ويدعو جميع اللبنانيين لرفع هذا الشعار والمطالبة به، لأنه لا دولة ولا إصلاح ولا إقتصاد ولا أمن ما دام لبنان قابعًا تحت الإحتلال".



ورأى أن "مطالبة نواب حاكم مصرف لبنان بقوانين إصلاحية، ومنها لجهة إقراض الحكومة، تعني عمليًا مطالبة مجلس النواب بمخالفة الدستور، باعتبار أنه هيئة ناخبة فقط. وهذه المطالبة تصبّ على هذا الأساس في سياق غير دستوري، الأمر الذي أصبح طبيعيًا لدى قوى الممانعة، إن لم يكن مقصودًا".



وذكر "لقاء سيدة الجبل" في يوم 7 آب بأن "الشعب اللبناني عصي على التطويع بصرف النظر عن موازين القوى وثقل السلاح".