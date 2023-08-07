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الأشقر يطمئن: لا يوجد أي إلغاء للحجوزات وزخم الموسم السياحي لا يزال في ذروته

أخبار لبنان
2023-08-07 | 07:58
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الأشقر يطمئن: لا يوجد أي إلغاء للحجوزات وزخم الموسم السياحي لا يزال في ذروته
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الأشقر يطمئن: لا يوجد أي إلغاء للحجوزات وزخم الموسم السياحي لا يزال في ذروته

الأشقر يطمئن: لا يوجد أي إلغاء للحجوزات وزخم الموسم السياحي لا يزال في ذروته

طمأن رئيس إتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار أشقر في بيان أن "الموسم السياحي لم يتأثر بالأحداث الأمنية في مخيم عين الحلوة جنوب البلاد"، مؤكدًا أنه "لم تحصل أي إلغاءات للحجوزات في الفنادق، إنما الأمور تسير بالشكل الصحيح، وزخم الموسم السياحي لا يزال في ذروته كما تظهر الأرقام المستجلة لدينا والمتوقعة حتى منتصف أيلول المقبل".

وأشار إلى أن "كل التقارير وكل البيانات التي تصدر عن الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني تؤكد بشكل قاطع أن الأمن في لبنان ممسوك ولا خوف من حصول أي خضات أمنية، وإن ما حصل في مخيم عين الحولة هو فقط داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين".

وأوضح أنه "بالأساس السعودية والإمارات والبحرين تمنع رعاياها من القدوم إلى لبنان، ومن الممكن وجود بعض الكويتيين القطريين، وأن المواقف الأخيرة لن تغير من واقع الأمور الحاصلة منذ فترة طويلة بالنسبة لقدوم الأشقاء الخليجيين إلى لبنان".

وختم الأشقر بدعوة كل القوى السياسية إلى "تحمل مسؤوليتها الوطنية وانتخاب رئيس للجمهورية فورًا وتشكيل حكومة جديدة لإعادة النهوض بالبلاد وبشكل أساسي إعادة العلاقات بين لبنان والدول الخليجية الشقيقة إلى طبيعتها، ما يؤدي حتمًا إلى إعادة البلد إلى طريق التعافي والنهوض والحفاظ على السياحة ونمط الحياة الجميلة في لبنان".

أخبار لبنان

نقيب أصحاب الفنادق في لبنان

بيار أشقر

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