الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
26
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
26
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سامي الجميل بعد لقاء مخزومي: السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان هو في لحمة المعارضة
أخبار لبنان
2023-08-07 | 09:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سامي الجميل بعد لقاء مخزومي: السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان هو في لحمة المعارضة
سامي الجميل بعد لقاء مخزومي: السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان هو في لحمة المعارضة
أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل "أهمية التضامن بين الكتل والفرقاء الذين التزموا التصويت لجهاد أزعور وهو السبيل الوحيد لاستعادة سيادة البلد ومنع سقوطه مجددًا في دوامة سيطرة حزب الله وفرض رأيه ووضع اليد على المؤسسات "، معتبرًا أن "الإنتخابات الرئاسية مفصلية وبالتالي لا يمكن مقاربة هذا الملف سوى باللحمة وتشكيل جبهة متماسكة للدفاع عن حقوق اللبنانيين من دون الذهاب إلى البحث عن مصالح خاصة أو تسويات جانبية أو إتفاقات ثنائية"، مشيرًا إلى "إستمرار الإجتماعات بين فرقاء المعارضة للخروج بمشهدية مشتركة وإعلان موقف موحد من المرحلة المقبلة".
وأشار الجميل، بعد استقباله النائب فؤاد مخزومي في بيت الكتائب المركزي في الصيفي في حضور النائب الياس حنكش، إلى "متانة العلاقة بين الطرفين ومشاطرة المبادىء والثوابت للدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله واستعادة عافيته بعدما وصل إلى نقطة يستحيل معها أن ينهض من دون إصلاحات جريئة وإعادة بناء المؤسسات التي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وهذا ما يجري العمل عليه في اللقاءات التي تعقدها المعارضة".
من جهته، قال مخزومي إن "اللقاء شمل جولة أفق حول التطورات في المنطقة مع ما يحصل في مخيم عين الحلوة، إضافة إلى محاولات الحكومة صرف أموال المودعين من دون إصلاحات، ويبقى الموضوع الأساس هو انتخاب رئيس للجمهورية ومراجعة ما طرح في المبادرة الفرنسية وضرورة أن يكون للمعارضة موقف موحد".
واعتبر أن "ما يجري في المعارضة وعمل النائب سامي الجميل الذي هو محركها يعطي الأمل بأن لبنان سيعود للنهوض مع الإشارة إلى أن آخر إهتمامات هذه الطبقة الحاكمة هي مصلحة المواطن اللبناني ولكن طالما أن المعارضة ثابتة على موقفها، يبقى الأمل بخروج الشعب اللبناني من هذه المحنة".
أخبار لبنان
رئيس حزب الكتائب اللبنانية
سامي الجميل
التالي
فتح لميقاتي: ملتزمون التهدئة.. وهذه خلفية زيارة مدير المخابرات الفلسطينية العامة (الاخبار)
إنقاذ رجل سقط في نهر يحشوش
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-08-03
سامي الجميل عشية ذكرى 4 آب: لن ننسى ولن نسامح ولن نسكت قبل جلاء الحقيقة
أخبار لبنان
2023-08-03
سامي الجميل عشية ذكرى 4 آب: لن ننسى ولن نسامح ولن نسكت قبل جلاء الحقيقة
0
آخر الأخبار
2023-07-31
سامي الجميل: هناك موافقة من السلطة الفلسطينية لإخلاء المخيمات من السلاح لكن توازن الرعب مستمر داخلها وكل اللبنانيين يدفعون ثمن المشاكل الفلسطينية والموسم السياحي يتأذى من المعارك الحاصلة
آخر الأخبار
2023-07-31
سامي الجميل: هناك موافقة من السلطة الفلسطينية لإخلاء المخيمات من السلاح لكن توازن الرعب مستمر داخلها وكل اللبنانيين يدفعون ثمن المشاكل الفلسطينية والموسم السياحي يتأذى من المعارك الحاصلة
0
آخر الأخبار
2023-07-31
سامي الجميل بعد لقائه السفيرة الأميركية: كيف نحلّ المشاكل إذا لم تكن لدينا سلطة قائمة ولا أفهم أي تأجيل في هذا الاطار فلماذا التأجيل الى أيلول؟
آخر الأخبار
2023-07-31
سامي الجميل بعد لقائه السفيرة الأميركية: كيف نحلّ المشاكل إذا لم تكن لدينا سلطة قائمة ولا أفهم أي تأجيل في هذا الاطار فلماذا التأجيل الى أيلول؟
0
خبر عاجل
2023-07-31
سامي الجميل: نحن مع تجريد المخيمات من السلاح بالكامل وأن يدخل الجيش اللبناني والدولة ويفرضا الأمن داخل المخيمات وهذا الأمر يتطلب قرارًا جريئًا
خبر عاجل
2023-07-31
سامي الجميل: نحن مع تجريد المخيمات من السلاح بالكامل وأن يدخل الجيش اللبناني والدولة ويفرضا الأمن داخل المخيمات وهذا الأمر يتطلب قرارًا جريئًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:38
نصار: الأمن مستتب والبلد والموسم السياحي بخير ومن حق أي بلد إتخاذ ما يراه مناسبًا لرعاياه
أخبار لبنان
12:38
نصار: الأمن مستتب والبلد والموسم السياحي بخير ومن حق أي بلد إتخاذ ما يراه مناسبًا لرعاياه
0
أخبار سياسية
11:44
المكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: جلسة في 16 الجاري للبت النهائي بالموازنة بعد تعديل الارقام
أخبار سياسية
11:44
المكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: جلسة في 16 الجاري للبت النهائي بالموازنة بعد تعديل الارقام
0
أخبار لبنان
11:13
غريب: لتحييد موضوع الدواء عن التجاذبات الحالية الحاصلة في موضوع تمويل الإستيراد ونفقات الدولة
أخبار لبنان
11:13
غريب: لتحييد موضوع الدواء عن التجاذبات الحالية الحاصلة في موضوع تمويل الإستيراد ونفقات الدولة
0
أخبار لبنان
11:07
وزير التربية: هناك من يستهدف الملف التربوي ويحاول تسخيف الإنجازات لكننا لن نتوقف عن العمل
أخبار لبنان
11:07
وزير التربية: هناك من يستهدف الملف التربوي ويحاول تسخيف الإنجازات لكننا لن نتوقف عن العمل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
11:52
بلبلة حول متحوّر كورونا الجديد... "إيريس": إليكم معلومات حول انتشاره وأعراضه وهذا ما يقوله الخبراء!
صحة وتغذية
11:52
بلبلة حول متحوّر كورونا الجديد... "إيريس": إليكم معلومات حول انتشاره وأعراضه وهذا ما يقوله الخبراء!
0
أخبار لبنان
2023-08-04
"فتحت يدي وقلت لله أنا أنتظرك كي تأتي وتأخذني"... ماري تيريز حنا: نجوت من انفجار المرفأ بأعجوبة وهذا ما حصل معي! (فيديو)
أخبار لبنان
2023-08-04
"فتحت يدي وقلت لله أنا أنتظرك كي تأتي وتأخذني"... ماري تيريز حنا: نجوت من انفجار المرفأ بأعجوبة وهذا ما حصل معي! (فيديو)
0
أخبار لبنان
03:34
ناصر للـLBCI: موقفنا بخصوص أزعور لم يتطور أو يتبدل
أخبار لبنان
03:34
ناصر للـLBCI: موقفنا بخصوص أزعور لم يتطور أو يتبدل
0
أخبار دولية
10:31
قادة دول غرب إفريقيا يجتمعون الخميس في أبوجا لبحث الوضع في النيجر
أخبار دولية
10:31
قادة دول غرب إفريقيا يجتمعون الخميس في أبوجا لبحث الوضع في النيجر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
هل ستشمل جلسة مجلس الوزراء مشروع قانون الاقتراض من المصرف المركزي؟
تقارير نشرة الاخبار
08:04
هل ستشمل جلسة مجلس الوزراء مشروع قانون الاقتراض من المصرف المركزي؟
0
أخبار دولية
06:25
نتنياهو يحسمها: قادرون على تعميق العلاقات التجارية مع السعودية حتى من دون الاعتراف رسميا ببعضنا البعض
أخبار دولية
06:25
نتنياهو يحسمها: قادرون على تعميق العلاقات التجارية مع السعودية حتى من دون الاعتراف رسميا ببعضنا البعض
0
أخبار لبنان
06:23
حميه يكشف على دفتر شروط جديد لتشغيل باصات النقل العمومي بالشراكة مع القطاع الخاص
أخبار لبنان
06:23
حميه يكشف على دفتر شروط جديد لتشغيل باصات النقل العمومي بالشراكة مع القطاع الخاص
0
أخبار لبنان
06:22
الحزب التقدمي الاشتراكي يحذّر من أن يكون مصير العام الدراسي المُقبل كسابقاته
أخبار لبنان
06:22
الحزب التقدمي الاشتراكي يحذّر من أن يكون مصير العام الدراسي المُقبل كسابقاته
0
أخبار لبنان
06:16
لقاء بين المردة والوطنيين الاحرار ... شمعون: التنسيق قائم انطلاقاً من ضرورة انتخاب رئيس
أخبار لبنان
06:16
لقاء بين المردة والوطنيين الاحرار ... شمعون: التنسيق قائم انطلاقاً من ضرورة انتخاب رئيس
0
أخبار لبنان
05:37
مولوي: حرصنا على العرب الموجودين على الأراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين
أخبار لبنان
05:37
مولوي: حرصنا على العرب الموجودين على الأراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين
0
أخبار لبنان
05:06
رعد من جبشيت: الإسم الذي ندعمه لرئاسة الجمهورية يأتي بضمانتنا ومنفتح على الجميع
أخبار لبنان
05:06
رعد من جبشيت: الإسم الذي ندعمه لرئاسة الجمهورية يأتي بضمانتنا ومنفتح على الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
روجيه فغالي يحصد مزيدا من الانتصارات ضمن بطولة لبنان للرالي 2023
تقارير نشرة الاخبار
14:14
روجيه فغالي يحصد مزيدا من الانتصارات ضمن بطولة لبنان للرالي 2023
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
كرة السلة تجمع نجومها القدامى والجيش
تقارير نشرة الاخبار
14:07
كرة السلة تجمع نجومها القدامى والجيش
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:04
أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا
اقتصاد
02:04
أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا
2
فنّ
04:02
داليدا خليل تحسم الجدل وتجيب على التساؤلات.. هل من علاقة غرامية بينها وبين عمرو دياب؟
فنّ
04:02
داليدا خليل تحسم الجدل وتجيب على التساؤلات.. هل من علاقة غرامية بينها وبين عمرو دياب؟
3
فنّ
13:59
ابنة نوال الزغبي تنفذ مقلباً بوالدتها... دفعتها مباشرةً إلى المسبح وهكذا كان ردّ فعلها! (فيديو)
فنّ
13:59
ابنة نوال الزغبي تنفذ مقلباً بوالدتها... دفعتها مباشرةً إلى المسبح وهكذا كان ردّ فعلها! (فيديو)
4
منوعات
05:11
أثناء سيره على الطريق السريع ليلاً... ابن لـ 12 عاماً وُجد مقتولاً في هذا البلد!
منوعات
05:11
أثناء سيره على الطريق السريع ليلاً... ابن لـ 12 عاماً وُجد مقتولاً في هذا البلد!
5
حال الطقس
02:18
موجة حر شديدة.. قريبا؟
حال الطقس
02:18
موجة حر شديدة.. قريبا؟
6
صحف اليوم
00:36
بين حارة حريك وميرنا الشالوحي ... بري يخرج عن صمته (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:36
بين حارة حريك وميرنا الشالوحي ... بري يخرج عن صمته (نداء الوطن)
7
أمن وقضاء
03:42
يتعرف على فتيات ويقوم بالاعتداء عليهن جنسيا وتصويرهنّ وسلبهنّ بقوة السلاح وابتزازهنّ.. هذا كان مصيره
أمن وقضاء
03:42
يتعرف على فتيات ويقوم بالاعتداء عليهن جنسيا وتصويرهنّ وسلبهنّ بقوة السلاح وابتزازهنّ.. هذا كان مصيره
8
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ما خلفية تحذير الخليجيين من الوضع في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ما خلفية تحذير الخليجيين من الوضع في لبنان؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More