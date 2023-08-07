الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سامي الجميل بعد لقاء مخزومي: السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان هو في لحمة المعارضة

أخبار لبنان
2023-08-07 | 09:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سامي الجميل بعد لقاء مخزومي: السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان هو في لحمة المعارضة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سامي الجميل بعد لقاء مخزومي: السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان هو في لحمة المعارضة

سامي الجميل بعد لقاء مخزومي: السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان هو في لحمة المعارضة

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل "أهمية التضامن بين الكتل والفرقاء الذين التزموا التصويت لجهاد أزعور وهو السبيل الوحيد لاستعادة سيادة البلد ومنع سقوطه مجددًا في دوامة سيطرة حزب الله وفرض رأيه ووضع اليد على المؤسسات "، معتبرًا أن "الإنتخابات الرئاسية مفصلية وبالتالي لا يمكن مقاربة هذا الملف سوى باللحمة وتشكيل جبهة متماسكة للدفاع عن حقوق اللبنانيين من دون الذهاب إلى البحث عن مصالح خاصة أو تسويات جانبية أو إتفاقات ثنائية"، مشيرًا إلى "إستمرار الإجتماعات بين فرقاء المعارضة للخروج بمشهدية مشتركة وإعلان موقف موحد من المرحلة المقبلة".

وأشار الجميل، بعد استقباله النائب فؤاد مخزومي في بيت الكتائب المركزي في الصيفي في حضور النائب الياس حنكش، إلى "متانة العلاقة بين الطرفين ومشاطرة المبادىء والثوابت للدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله واستعادة عافيته بعدما وصل إلى نقطة يستحيل معها أن ينهض من دون إصلاحات جريئة وإعادة بناء المؤسسات التي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وهذا ما يجري العمل عليه في اللقاءات التي تعقدها المعارضة".

من جهته، قال مخزومي إن "اللقاء شمل جولة أفق حول التطورات في المنطقة مع ما يحصل في مخيم عين الحلوة، إضافة إلى محاولات الحكومة صرف أموال المودعين من دون إصلاحات، ويبقى الموضوع الأساس هو انتخاب رئيس للجمهورية ومراجعة ما طرح في المبادرة الفرنسية وضرورة أن يكون للمعارضة موقف موحد".

واعتبر أن "ما يجري في المعارضة وعمل النائب سامي الجميل الذي هو محركها يعطي الأمل بأن لبنان سيعود للنهوض مع الإشارة إلى أن آخر إهتمامات هذه الطبقة الحاكمة هي مصلحة المواطن اللبناني ولكن طالما أن المعارضة ثابتة على موقفها، يبقى الأمل بخروج الشعب اللبناني من هذه المحنة".
 

أخبار لبنان

رئيس حزب الكتائب اللبنانية

سامي الجميل

LBCI التالي
فتح لميقاتي: ملتزمون التهدئة.. وهذه خلفية زيارة مدير المخابرات الفلسطينية العامة (الاخبار)
إنقاذ رجل سقط في نهر يحشوش
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-08-03

سامي الجميل عشية ذكرى 4 آب: لن ننسى ولن نسامح ولن نسكت قبل جلاء الحقيقة

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-31

سامي الجميل: هناك موافقة من السلطة الفلسطينية لإخلاء المخيمات من السلاح لكن توازن الرعب مستمر داخلها وكل اللبنانيين يدفعون ثمن المشاكل الفلسطينية والموسم السياحي يتأذى من المعارك الحاصلة

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-31

سامي الجميل بعد لقائه السفيرة الأميركية: كيف نحلّ المشاكل إذا لم تكن لدينا سلطة قائمة ولا أفهم أي تأجيل في هذا الاطار فلماذا التأجيل الى أيلول؟

LBCI
خبر عاجل
2023-07-31

سامي الجميل: نحن مع تجريد المخيمات من السلاح بالكامل وأن يدخل الجيش اللبناني والدولة ويفرضا الأمن داخل المخيمات وهذا الأمر يتطلب قرارًا جريئًا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:38

نصار: الأمن مستتب والبلد والموسم السياحي بخير ومن حق أي بلد إتخاذ ما يراه مناسبًا لرعاياه

LBCI
أخبار سياسية
11:44

المكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: جلسة في 16 الجاري للبت النهائي بالموازنة بعد تعديل الارقام

LBCI
أخبار لبنان
11:13

غريب: لتحييد موضوع الدواء عن التجاذبات الحالية الحاصلة في موضوع تمويل الإستيراد ونفقات الدولة

LBCI
أخبار لبنان
11:07

وزير التربية: هناك من يستهدف الملف التربوي ويحاول تسخيف الإنجازات لكننا لن نتوقف عن العمل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
11:52

بلبلة حول متحوّر كورونا الجديد... "إيريس": إليكم معلومات حول انتشاره وأعراضه وهذا ما يقوله الخبراء!

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-04

"فتحت يدي وقلت لله أنا أنتظرك كي تأتي وتأخذني"... ماري تيريز حنا: نجوت من انفجار المرفأ بأعجوبة وهذا ما حصل معي! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:34

ناصر للـLBCI: موقفنا بخصوص أزعور لم يتطور أو يتبدل

LBCI
أخبار دولية
10:31

قادة دول غرب إفريقيا يجتمعون الخميس في أبوجا لبحث الوضع في النيجر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

هل ستشمل جلسة مجلس الوزراء مشروع قانون الاقتراض من المصرف المركزي؟

LBCI
أخبار دولية
06:25

نتنياهو يحسمها: قادرون على تعميق العلاقات التجارية مع السعودية حتى من دون الاعتراف رسميا ببعضنا البعض

LBCI
أخبار لبنان
06:23

حميه يكشف على دفتر شروط جديد لتشغيل باصات النقل العمومي بالشراكة مع القطاع الخاص

LBCI
أخبار لبنان
06:22

الحزب التقدمي الاشتراكي يحذّر من أن يكون مصير العام الدراسي المُقبل كسابقاته

LBCI
أخبار لبنان
06:16

لقاء بين المردة والوطنيين الاحرار ... شمعون: التنسيق قائم انطلاقاً من ضرورة انتخاب رئيس

LBCI
أخبار لبنان
05:37

مولوي: حرصنا على العرب الموجودين على الأراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
05:06

رعد من جبشيت: الإسم الذي ندعمه لرئاسة الجمهورية يأتي بضمانتنا ومنفتح على الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

روجيه فغالي يحصد مزيدا من الانتصارات ضمن بطولة لبنان للرالي 2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

كرة السلة تجمع نجومها القدامى والجيش

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:04

أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا

LBCI
فنّ
04:02

داليدا خليل تحسم الجدل وتجيب على التساؤلات.. هل من علاقة غرامية بينها وبين عمرو دياب؟

LBCI
فنّ
13:59

ابنة نوال الزغبي تنفذ مقلباً بوالدتها... دفعتها مباشرةً إلى المسبح وهكذا كان ردّ فعلها! (فيديو)

LBCI
منوعات
05:11

أثناء سيره على الطريق السريع ليلاً... ابن لـ 12 عاماً وُجد مقتولاً في هذا البلد!

LBCI
حال الطقس
02:18

موجة حر شديدة.. قريبا؟

LBCI
صحف اليوم
00:36

بين حارة حريك وميرنا الشالوحي ... بري يخرج عن صمته (نداء الوطن)

LBCI
أمن وقضاء
03:42

يتعرف على فتيات ويقوم بالاعتداء عليهن جنسيا وتصويرهنّ وسلبهنّ بقوة السلاح وابتزازهنّ.. هذا كان مصيره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ما خلفية تحذير الخليجيين من الوضع في لبنان؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More