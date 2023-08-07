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الحكومة تتابع دراسة الموازنة.. ميقاتي: متفقون مع منصوري ونثق به

أخبار لبنان
2023-08-07 | 09:13
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الحكومة تتابع دراسة الموازنة.. ميقاتي: متفقون مع منصوري ونثق به
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الحكومة تتابع دراسة الموازنة.. ميقاتي: متفقون مع منصوري ونثق به

الحكومة تتابع دراسة الموازنة..

ابلغ رئيس حكومة تصرف الأعمال نجيب ميقاتي ان جدول الاعمال سيتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة وان البحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة على امل الانتهاء منه في هذه الجلسة. اما موازنة العام ٢٠٢٤ فهي قيد الاعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع انجاز مشروع موازنة العام ٢٠٢٣، على ان يكون القرار لمجلس النواب بدمج الموازنتين معا او درسهما على حدة.

كما ابلغ رئيس الحكومة في مستهل جلسة مجلس الوزراء ان وزير التربية طلب اصدار مرسوم بدورة استثنائية للامتحانات للشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الاربعة سيتم اصداره نظرا لضيق الوقت.

وقال ميقاتي: "عقدت يوم السبت اجتماعا مطولا مع النائب الاول لحاكم مصرف لبنان، وكل ما ورد في الصحف اليوم لا يمت الى الحقيقة بصلة، وكنا على توافق وتمنى عليّ ان ابلغكم هذا الموقف. نحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن نثق به، ووزير المالية في صدد البحث في الطريقة الانسب والاسرع  لمقاربة الملف. ونتمنى على وزير المالية تزويدنا بالارقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة لاننا لا نريد حصول اي امر يتعلق بالرواتب والادوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها".  

اما في ما يتعلق بالبيانات التحذيرية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، فقال إن "معطيات الاجهزة الامنية لا تدل على اي وضع امني استثنائي. هناك اضطراب في مخيم عين الحلوة، وبالامس عقدت اجتماعا مطولا مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين امنيين لبنانيين واتفقنا على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد".

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