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البخاري في لقاء التجدد للوطن: المملكة أمّنت مظلات دولية للبنان ولا تفرط بسلامة مواطنيها

أخبار لبنان
2023-08-07 | 09:41
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البخاري في لقاء التجدد للوطن: المملكة أمّنت مظلات دولية للبنان ولا تفرط بسلامة مواطنيها
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البخاري في لقاء التجدد للوطن: المملكة أمّنت مظلات دولية للبنان ولا تفرط بسلامة مواطنيها

البخاري في لقاء التجدد للوطن: المملكة أمّنت مظلات دولية للبنان ولا تفرط بسلامة مواطنيها

سّلم وفد من التجدد للوطن برئاسة شارل عربيد سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري الورقة السياسية الأولى الصادرة عن التجدد وناقش المجتمعون سبل الخروج من الأزمة الداخلية في لبنان من خلال ما سيقوم به الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في المرحلة المقبلة مكلفا من لقاء الدول الخمس لجهة التأكيد على المعايير التي تسمح بتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين.

وجرى التأكيد على أهمية اتفاق الطائف واحترام تطبيقه وأشار السفير البخاري في هذا الإطار إلى المظلات الدولية التي أمنتها المملكة للبنان وأبرزها لقاء الدول الخمس  وما سبقه من بيان ثلاثي سعودي فرنسي أميركي والقمة الفرنسية السعودية.

ولفت السفير السعودي إلى أن دعوة السعوديين لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة وأن المملكة حريصة على مواطنيها أينما وجدوا ولا يمكن أن تفرط بهذا الموضوع، لافتا إلى أن المملكة كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان وان الفترة المقبلة ستثبت ذلك إن توصل اللبنانيون إلى حل أزمتهم.

كما لفت بخاري إلى أن دعوة السعوديين لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة وأن المملكة حريصة على مواطنيها أينما وجدوا ولا يمكن أن تفرط بهذا الموضوع، مشيراً إلى أن المملكة كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان وان الفترة المقبلة ستثبت ذلك إن توصل اللبنانيون إلى حل أزمتهم.
 

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