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غريب: لتحييد موضوع الدواء عن التجاذبات الحالية الحاصلة في موضوع تمويل الإستيراد ونفقات الدولة
أخبار لبنان
2023-08-07 | 11:13
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غريب: لتحييد موضوع الدواء عن التجاذبات الحالية الحاصلة في موضوع تمويل الإستيراد ونفقات الدولة
غريب: لتحييد موضوع الدواء عن التجاذبات الحالية الحاصلة في موضوع تمويل الإستيراد ونفقات الدولة
أصدر رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان بيانًا أشار فيه إلى أنه "عطفًا على الإجتماع الذي انعقد بتاريخه بين وزير الصحة العامة د. فراس الأبيض ورئيس لجنة الصحة النيابية د. بلال عبدالله مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يتمنى رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان جوزيف غريب من الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان تحييد موضوع الدواء عن التجاذبات الحالية الحاصلة في موضوع تمويل الإستيراد ونفقات الدولة".
وفي هذا الإطار، دعا رئيس النقابة إلى "تأمين العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد الدواء عبر إستعمال السحوبات الخاصة، خاصة بعد أن تمت الموافقة على هذا التدبير في مجلس الوزراء سابقًا، وكون المبلغ المطلوب لتأمين الدواء ضئيل جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنعكاسات إنقطاع الدواء أو تداعيات أي أزمة دواء جديدة ستكون خطيرة جدًا على المرضى، لا سيما من يعاني منهم من أمراض مستعصية ومزمنة".
وعول رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان جوزيف غريب على الجهود الكبيرة المبذولة من قبل كل من وزير الصحة العامة ورئيس لجنة الصحة النيابية، متمنيًا من جميع المعنيين التعاون لإيجاد حل لهذه الأزمة ولتفادي أي إنقطاع في الدواء أو أزمة دواء جديدة.
أخبار لبنان
رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان
جوزيف غريب
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