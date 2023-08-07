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نصار: الأمن مستتب والبلد والموسم السياحي بخير ومن حق أي بلد إتخاذ ما يراه مناسبًا لرعاياه

نصار: الأمن مستتب والبلد والموسم السياحي بخير ومن حق أي بلد إتخاذ ما يراه مناسبًا لرعاياه

طمأن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار في حديث لـ"الوكالة الوطنية للإعلام"، على هامش مشاركته في حفل طلاق تطبيق "تكرم" وحملة "تكرم عينك يا لبنان"، أن "البلد بخير والسياحة بخير ومن حق أي بلد إتخاذ ما يراه مناسبًا لرعاياه، لكن الأمن مستتب والبلد بخير والموسم السياحي بخير."