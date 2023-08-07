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ألفا: توقف جزئي في خدمات الداتا في مناطق كسروان وجبيل والشمال نتيجة عطل على أوجيرو

أخبار لبنان
2023-08-07 | 15:02
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ألفا: توقف جزئي في خدمات الداتا في مناطق كسروان وجبيل والشمال نتيجة عطل على أوجيرو
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ألفا: توقف جزئي في خدمات الداتا في مناطق كسروان وجبيل والشمال نتيجة عطل على أوجيرو

أحاطت شركة ألفا مشتركيها علماً أن "خدمات الداتا في مناطق كسروان وجبيل والشمال متوقفة بشكل جزئي بسبب عطل طرأ على شبكة أوجيرو".

وقالت في بيان : "تتابع ألفا المسألة مع أوجيرو تمهيدا لعودة الخدمة الى طبيعتها في أقرب وقت ممكن. وهي تعتذر من مشتركيها الذين تأثروا بهذا العطل الخارج عن إرادتها".

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