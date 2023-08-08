كريدية: مرة أخرى اوجيرو تدفع ثمن سرقة كوابل كهرباء لبنان

مرة أخرى اوجيرو تدفع ثمن سرقة كوابل كهرباء لبنان. توقف سنترال فتقا بعد تعطل مجموعات الطاقة التي استمرّت بالعمل لمدة ٥ ايام من دون توقف مما أدى إلى انقطاع خدمات الهاتف و الإنترنت لدى اوجيرو، الفا و توتش. تمكنت الفرق الفنية لاوجيرو باعادة الاتصال عند الساعة ١ صباحا. @MOT_LB — Imad Kreidieh (@ikreidieh) August 8, 2023

أعلن المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية أن "مرة أخرى اوجيرو تدفع ثمن سرقة كوابل كهرباء لبنان. توقف سنترال فتقا بعد تعطل مجموعات الطاقة التي استمرّت بالعمل لمدة ٥ ايام من دون توقف مما أدى إلى انقطاع خدمات الهاتف والإنترنت لدى اوجيرو، الفا وتاتش. تمكنت الفرق الفنية لاوجيرو باعادة الاتصال عند الساعة ١ صباحا".