كريدية: مرة أخرى اوجيرو تدفع ثمن سرقة كوابل كهرباء لبنان

مرة أخرى اوجيرو تدفع ثمن سرقة كوابل كهرباء لبنان. توقف سنترال فتقا بعد تعطل مجموعات الطاقة التي استمرّت بالعمل لمدة ٥ ايام من دون توقف مما أدى إلى انقطاع خدمات الهاتف و الإنترنت لدى اوجيرو، الفا و توتش. تمكنت الفرق الفنية لاوجيرو باعادة الاتصال عند الساعة ١ صباحا. @MOT_LB
— Imad Kreidieh (@ikreidieh) August 8, 2023
مرة أخرى اوجيرو تدفع ثمن سرقة كوابل كهرباء لبنان. توقف سنترال فتقا بعد تعطل مجموعات الطاقة التي استمرّت بالعمل لمدة ٥ ايام من دون توقف مما أدى إلى انقطاع خدمات الهاتف و الإنترنت لدى اوجيرو، الفا و توتش. تمكنت الفرق الفنية لاوجيرو باعادة الاتصال عند الساعة ١ صباحا. @MOT_LB