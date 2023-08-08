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بطاقة Pay Card الحل لرواتب وأجور الموظفين
أخبار لبنان
2023-08-08 | 02:09
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بطاقة Pay Card الحل لرواتب وأجور الموظفين
كي لا يشكّل صرف الرواتب عناءً على أرباب العمل في ختام كل شهر، يقدّم بنك بيروت خدمة إلكترونية مخصصة للشركات هي بطاقات Pay Cards التي تتيح للمؤسسات تسديد رواتب واجور الموظفين والعمال الموسميين بصورة آلية وفورية. فهذه الخدمة إلكترونية تتم عبر الانترنت، ولا تستدعي زيارة المصرف ولا أن يكون للمستفيدين حساب مصرفي. للمزيد من المعلومات:
https://www.bankofbeirut.com/en/Personal/Apply/177/business-pay-card
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