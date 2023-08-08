وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ7 ملايين ليرة

حددت وزارة الصناعة سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر إعتبارًا من اليوم الثلاثاء ٨/٨/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ١٥/٨/٢٠٢٣ ضمنًا.ولا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة في بيانات تصدرها أسبوعيًا.