نقابة الأفران: لإعادة النظر في تسعيرة ربطة الخبز

نقابة الأفران: لإعادة النظر في تسعيرة ربطة الخبز



طالب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور وزارة الإقتصاد بـ"إعادة النظر في تسعيرة ربطة الخبز لأن الكلفة المعيشية أصبحت مدولرة والمازوت إرتفع أكثر من 150 دولارًا للطن الواحد، كذلك أجور عمال الأفران لم تعد تحاكي الواقع، فهم يطالبون دائمًا بحقوقهم رغم أن الأفران تدفع الأجر ضعفي ما تعطيه وزارة الإقتصاد للعمال ضمن كلفة ربطة الخبز، أما الكلف الإضافية التي تدفع الأفران بالدولار الفريش ما زالت تسعر على ما يقارب دولار 15 ألف ليرة لبنانية".



وقال: "لذلك، تطالب نقابات الأفران بالنظر في التسعيرة لإستمرار عملها وللحفاظ على القطاع من الإنهيار كما حصل مع الكثير من القطاعات سواء في القطاع العام أو الخاص"، لافتًا إلى أن "الزيادة التي تطالب بها الأفران لا تعتبر ربحًا للأفران بقدر ما تعتبر زيادة للعمال وتعويضًا لخسائر تعرضت لها غالبية الأفران في الكلف والتكاليف المدولرة".