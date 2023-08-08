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لقاء تشاوري في الديمان... الراعي: اللقاء عفوي للتشاور والتحاور وما ينبغي أن يقال سيقال

أخبار لبنان
2023-08-08 | 05:29
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لقاء تشاوري في الديمان... الراعي: اللقاء عفوي للتشاور والتحاور وما ينبغي أن يقال سيقال
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لقاء تشاوري في الديمان... الراعي: اللقاء عفوي للتشاور والتحاور وما ينبغي أن يقال سيقال

لقاء تشاوري في الديمان... الراعي: اللقاء عفوي للتشاور والتحاور وما ينبغي أن يقال سيقال

إنعقد في الصرح البطريركي الماروني في الديمان اللقاء التشاوري الوزاري برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وشارك فيه الوزراء: بسام مولوي، فراس الأبيض، عباس الحلبي، جورج كلاس، يوسف خليل، جورج بوشيكيان، محمد وسام مرتضى، عباس الحاج حسن، عصام شرف الدين، نجلا رياشي، جورج القرم، زياد المكاري، علي حمية، أمين سلام ومصطفى بيرم.

وقال البطريرك الراعي: "فكرة اللقاء صدرت بعفوية وهي ليست جلسة لمجلس الوزراء بل لقاء عفوي للتشاور والتحاور في كل القضايا العامة، والديمان دائمًا يجمع على كلمة سواء، وآسف أن البعض قام  بتحميل اللقاء أكثر ما يحتمل."

وأضاف: "عندما زارني الموفد الرئاسي الفرنسي السيد لودريان للمرة الأولى قلت له كل ما تسمعه لا يعبر عن الحقيقة. نحن جمهورية ديموقراطية برلمانية وهناك مرشحان للرئاسة، فليقم النواب بواجباتهم في الإقتراع، فإما ينتخب رئيس أو لا ينتخب، وفي ضوء النتيجة يصار إلى حوار واتفاق على مرشح ثالث. للأسف البلد سائر إلى الخراب والدولة تنازع وما نشهده من سجال  بشأن حق الحكومة في العمل وحدود ذلك هو نتيجة."

وأشار إلى أن "لقاؤنا اليوم حر وأخوي للبحث في كل الأمور بوضوح وما ينبغي أن يقال سيقال."

ثم تحدث رئيس الحكومة لافتًا إلى أن "فكرة هذا الإجتماع كانت "بنت ساعتها" عندما اجتمعنا الأسبوع الماضي، واتفقنا على هذا اللقاء للنقاش في الأمور التي تجمع اللبنانيين وفي مقدمها إحترام الصيغة اللبنانية والتنوع داخل الوحدة اللبنانية التي نعتبرها ثروة لبنان."

وأكد أن هناك إجماع عند جميع اللبنانيين للتمسك بالقيم اللبنانية الروحية الأخلاقية والأسرة.

وقال: "من هذا المنطلق، رغبنا في عقد هذا اللقاء ونحن نستغرب بعض التفسيرات التي أعطيت له واعتبار البعض أنه يشكل إنقلابًا على إتفاق الطائف، علمًا أن روحية إتفاق الطائف تنص على التحاور والتلاقي بين اللبنانيين."

وأشار إلى أننا "على إستعداد لأن نكون جسر عبور بين جميع اللبنانيين وأن نتحاور في كل المواضيع التي تجمع اللبنانيين. فإذا لم نستطع التحرك ولو ضمن إطار التحاور والتلاقي، فالبلد لن يتعافى. البلد من دون رئيس جمهورية وبحكومة تتولى تصريف الأعمال، ومجلس النواب لا ينعقد، والمناكفات السياسية بلغت أقصى حد. نحن مستعدون للتلاقي أينما كان لنكون جسر تحاور وأخوة بين جميع اللبنانيين". 
 

أخبار لبنان

الديمان

نجيب ميقاتي

مار بشارة بطرس الراعي

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