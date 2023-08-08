جولة ميدانية على طول الخط الأزرق لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدوليّ

بيان للجنة السيدات لبيت اليتيم الدرزي حول قضية التحرّش وتعنيف الاطفال في المؤسسة

بيان للجنة السيدات لبيت اليتيم الدرزي حول قضية التحرّش وتعنيف الاطفال في المؤسسة

بشير خضر: مكب النفايات في عرسال لا يمكن أن يعيش سوى اقل من ٤ سنوات