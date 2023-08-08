اجتماع للإتحاد النسائي التقدمي اثر تسجيل لبنان رقماً قياسياً لجرائم العنف ضد النساء

تسجيل لبنان رقماً قياسياً لجميع انواع جرائم العنف ضد النساء والفتيات لهذا العام حضر في اجتماع للإتحاد النسائي التقدمي, حيث جرى بحث في خطة تحرّكات طارئة وتطوير أجندة مشتركة لمناهضة العنف ووضع حد لمسلسل ضحاياه المستمر.



وأكد المجتمعون على حق النساء في العيش في مكان امن وحياة خالية من العنف والخوف على اولادهن بظل حالات التحرش والاغتصاب التي شهدها لبنان في الاونة الاخيرة.