بشير خضر: مكب النفايات في عرسال لا يمكن أن يعيش سوى اقل من ٤ سنوات

أكد محافظ بعلبك بشير خضر ان مكب النفايات في عرسال، والمقرر له ان يعيش ٨ سنوات في المنطقة لا يمكن أن يعيش سوى اقل من ٤ سنوات، والسبب النزوح.