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بيان للجنة السيدات لبيت اليتيم الدرزي حول قضية التحرّش وتعنيف الاطفال في المؤسسة
أخبار لبنان
2023-08-08 | 09:08
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بيان للجنة السيدات لبيت اليتيم الدرزي حول قضية التحرّش وتعنيف الاطفال في المؤسسة
بيان للجنة السيدات لبيت اليتيم الدرزي حول قضية التحرّش وتعنيف الاطفال في المؤسسة
على أثر ما تمَّ تداوله حول قضية التحرّش وتعنيف الاطفال في مؤسسة بيت اليتيم الدرزي في عبيه، أكدت لجنة السيدات لبيت اليتيم الدرزي بعد اجتماعها ثقتها الكاملة بالقضاء وضرورة متابعة التحقيقات والتوسّع فيها إلى حين كشف جميع المرتكبين وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او متدخلاً من دون مماطلة في الملف، على أن يحاسب كلّ مرتكب من دون تهاون.
كما أكدت اللجنة ضرورة إظهار الحقائق كافة وتوضيحها إلى الرأي العام منعاً لأيّ شكٍ او لغطٍ أو اصطيادٍ بالمياه العكرة.
وشددت اللجنة على أهمّية حماية الاطفال وتأمين الدعم الكامل لهم نفسياً وصحياً وتربوياً واجتماعياً لما لهذا الملف من تأثير وانعكاسٍ مباشر عليهم.
وأكدت اللجنة في ختام بيانها حرصها الشديد على هذا الصرح التربوي العريق الذي لطالما كان البيت والمساحة الدافئة لآلاف الايتام والمحتاجين على مدى أكثر من نصف قرن، والعمل سويّاً للاستمرار بتقديم كلّ الخدمات وفق معايير علميّة متطوّرة للمحافظة على هذه المؤسسة لما لها من اهميّة كبرى في منطقة الجبل ولبنان.
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