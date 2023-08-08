وزير السياحة السعودي يهنئ نظيره اللبناني على موسم السياحة في لبنان

كشف وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار عن اتصال هاتفي تلقاه من نظيره السعودي هنأه فيه على الموسم السياحي الحالي في لبنان.