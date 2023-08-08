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باسيل: ما زلنا في بداية الحوار مع حزب الله وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها

أخبار لبنان
2023-08-08 | 11:38
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باسيل: ما زلنا في بداية الحوار مع حزب الله وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها
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باسيل: ما زلنا في بداية الحوار مع حزب الله وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها

باسيل: ما زلنا في بداية الحوار مع حزب الله وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها

اعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان "الحوار يجب ان يكون مرتبطا باجندة محددة وزمن معين، حتى لا يكون مضيعة للوقت، ونحن كتيار نتواصل مع اكثرية الاطراف حتى لا نقول جميعهم".
 
وقال باسيل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار في ميرنا الشالوحي: "المطروح مع حزب الله ليس تراجعا او تنازلا او صفقة او تكويعة، بل عمل سياسي".  

كما كشف عن "إتفاق أولي مع حزب الله على مسار إسم توافقي وتسهيل الإسم مقابل مطالب وطنية، وما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها"، موضحا أن "المطروح مع الحزب ليس تراجعاً أو تنازلاً أو صفقة أو "تكويعة" بل عمل سياسي، وما تحدّثنا عنه هو لجميع اللبنانيين وليس للتيار من قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب إقرارهما سلفاً إضافة إلى برنامج العهد".

واشار باسيل الى ان "اللامركزيّة تؤمّن الإنماء المناطقي والصندوق الائتماني يؤمّن إنماء الدولة". واعتبر أن "الحكومة لا تقوم بواجباتها، وكلّ ما تقوم به هو التذاكي والعراضات وهذا لا يُعطيها ثقة الناس، إذ يجب الذهاب إلى الإصلاح الفعلي وندعوها للقيام بأمر مُفيد لجميع اللبنانيين ضمن قدرتها بتصريف الأعمال".

كما أعلن باسيل أن "إنتخابات الرئاسة في التيار الوطني الحر ستجرى في 10 أيلول والترشيحات تبدأ في 10 آب، وندعو كل من لا تعجبه أداء القيادة للترشح".








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