بو حبيب: التوصل إلى إتّفاق بين لبنان ومفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين بشأن تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين

في ملف النازحين، أعلن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، عن التوصل إلى إتّفاق بين لبنان ومفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين بشأن تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية.وأتى كلام بو حبيب بعد اجتماعه مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مؤكدا ان الإتفاق لم يكن ليحصل لولا الجهد الذي بذله كل من الوفدين، اللبناني والوفد الأممي القادم من جنيف، وعمان، وكوبنهاغن.