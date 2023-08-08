لمناسبة اختتام أعمال لقاء الشبيبة العالمي... البطريرك روفائيل بيدروس استقبل في المطار الشبيبة المشاركين في اللقاء

لمناسبة اختتام أعمال لقاء الشبيبة العالمي، وهو اليوم العالمي الرابع الذي يترأسه قداسة البابا فرنسيس، استقبل كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس في مطار بيروت، الشبيبة المشاركين في اللقاء المنعقد في لشبونة - البرتغال.