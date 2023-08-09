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ميقاتي ترأس اجتماعًا للجنة الوزارية للاستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية

أخبار لبنان
2023-08-09 | 03:48
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ميقاتي ترأس اجتماعًا للجنة الوزارية للاستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية
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ميقاتي ترأس اجتماعًا للجنة الوزارية للاستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المكلفة وضع خطة عمل تطوير وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية"، قبل ظهر اليوم في السرايا شارك فيه وزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العدل هنري خوري،  المالية يوسف الخليل، الشؤون الاجتماعية هكتور  الحجار، الصحة العامة فراس الأبيض والاقتصاد والتجارة أمين سلام.


وقال الوزير حجار بعد اللقاء:" كان المطلوب وضع تعديلات على الاستراتيجية في أيار 2022 وفقا للقرار الذي صدر بتعديل الاستراتيجية لتكون للبنانيين في شكل واضح، فقد كان هناك التباس بين اللبنانيين والمقيمين، وقمنا باعادة صياغة الاستراتيجية لتكون للبنانيين، ويكونوا  وحدهم  المستفيدين منها. اما  كل من هو غير لبناني فيخضع للدعم من المؤسسات الدولية تحت الدستور والقوانين اللبنانية.
وأضاف:" لقد أنهينا الصياغة وعرضناها اليوم على اللجنة الوزارية، وطلبنا من الوزراء ان يضعوا ملاحظاتهم  عليها ولدينا مجال لغاية 22 الشهر الحالي لانهاء كتابة الاستراتيجية وتبنيها من مجلس الوزراء".

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري ووزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار وتم خلال اللقاء البحث بملف النازحين السوريين.

واستقبل رئيس الحكومة وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشواي على رأس وفد، وتم خلال اللقاء البحث في  العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.
 

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