كركي: تسديد 116 مليار ل.ل. بدل علاج مرضى غسيل الكلى للمستشفيات منذ مطلع العام 2023

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "استكمالاً منه بسياسة دفع المستحقات المتوجّبة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمستشفيات وبخاصّة في ما يتعلّق ببدل علاج مرضى غسيل الكلى، وبعد أن كان قد أعطى توجيهاته بصرف 14 مليار للمستشفيات نهاية شهر تمّوز الماضي، أعطى المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي بتاريخ 9/8/2023 توجيهاته الى الدوائر المالية لتحويل 16 مليار إضافية للمستشفيات كمستحقّات لعلاج مرضى غسيل الكلى ليصبح مجموع ما تم تحويله عن مرضى غسيل الكلى خلال العام 2023 حوالي 116 مليار ل. ل.



وبالتالي يؤكّد المدير العام بأن الضمان ملتزم بسداد كلفة علاج غسيل الكلى شهرياّ لكافّة المستشفيات في لبنان.



من هنا، يجدّد كركي مطالبته جميع المستشفيات الالتزام بعدم تحميل المرضى أيّة فروقات مالية وبخاصّة أنّ علاج غسيل الكلى مغطّى 100% من قبل الضمان.



وفي هذا السياق، باشر المدير العام منذ اليوم باتّخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين، تمثّلت بتوجيه إنذارين الى كلّ من مستشفى البوار الحكومي والطبيب وديع ندرة المسؤول عن علاج مرضى غسيل الكلى، حملا الرقمين 1372 و1373 تباعاً بتاريخ 9/8/2023، وذلك لمخالفتهما أحكام العقود المبرمة مع الصندوق وتقاضي أموال كبدل علاج من المرضى المضمونين عن علاج غسيل الكلى في المشفى المذكور.



وتعهّد أنّه لن يتوانى عن اتّخاذ اجراءات أكثر صرامة عند الضرورة، وذلك حماية لحقوق المضمونين.



كما طلب كركي الى المستشفيات العمل على تأمين شروط الدفع لديها لناحية دفع إشتراكاتها وتأمين براءات الذمة اللازمة ومتابعة معالجة معاملاتها في المراكز والوحدات التابعة للصندوق لتتمكن من قبض مستحقاتها سواء عن غسيل الكلى او المعاملات الإستشفائية العادية".