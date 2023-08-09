سامي الجميل التقى وفدا من جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية: نحمّل رئيسي المجلس والحكومة مسؤولية التقاعس عن احقاق الحق في القضية

التقى النائب سامي الجميل وفداً من جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية، في بيت الكتائب في الصيفي، الذي يجول على مسؤولين للتوقيع على مشروع قرار سترفعه الجمعية الى الأمين العام للأمم المتحدة، يطلب إجراء تعديل على القرار الأممي الذي ينصّ على إنشاء مؤسّسة للتعامل مع قضية المفقودين والمخفيّين قسراً في سوريا، والذي إمتنع لبنان عن التوقيع عليه.وقد حمّل الجميل الدولة اللبنانية المسؤولية المباشرة عن عدم القيام بأي خطوة لإحقاق الحق في قضية المعتقلين والمخفيين قسراً.