سامي الجميّل: الوطن مخطوف ونحن في حالة صمود ومقاومة ولن ينالوا من عزيمتنا

كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر حسابه على "إكس"، قائلاً: "رحم الله المقاوم البطل الياس الحصروني الذي قضى غدرا في عملية ميليشياوية في بلدته عين إبل التي أحب وأحبته. لن نستنكر ولن نطالب بمعرفة الحقيقة، فهي واضحة وضوح الشمس في منطقة أمنية معروفة الهوى. بالأمس في المجدل واليوم في عين إبل وغدا في أي منطقة من لبنان".



وأضاف: "الوطن مخطوف واللبنانيون رهينة ونحن في حالة صمود ومقاومة ولن ينالوا من عزيمتنا".