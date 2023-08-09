سامي الجميّل: الوطن مخطوف ونحن في حالة صمود ومقاومة ولن ينالوا من عزيمتنا

رحم الله المقاوم البطل #الياس_الحصروني الذي قضى غدرا في عملية ميليشياوية في بلدته #عين_ابل التي أحب وأحبته.
لن نستنكر ولن نطالب بمعرفة الحقيقة، فهي واضحة وضوح الشمس في منطقة أمنية معروفة الهوى.
بالأمس في المجدل واليوم في عين ابل وغدا في أي منطقة من لبنان!
الوطن مخطوف واللبنانيون… pic.twitter.com/o0Tuom52RJ
— Samy Gemayel (@samygemayel) August 9, 2023
رحم الله المقاوم البطل #الياس_الحصروني الذي قضى غدرا في عملية ميليشياوية في بلدته #عين_ابل التي أحب وأحبته.
لن نستنكر ولن نطالب بمعرفة الحقيقة، فهي واضحة وضوح الشمس في منطقة أمنية معروفة الهوى.
بالأمس في المجدل واليوم في عين ابل وغدا في أي منطقة من لبنان!
الوطن مخطوف واللبنانيون… pic.twitter.com/o0Tuom52RJ