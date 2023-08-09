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مديرية الخزينة في "المالية" حولت الى مصرف لبنان مبلغاً كدفعة من مساهمة لدفع التعويض الموقت للعاملين في تلفزيون لبنان

أعلنت مديرية الخزينة في وزارة المالية أنها حولت اليوم الى مصرف لبنان، مبلغاً وقدره ستة مليارات وثلاثماية وستة وتسعيمن مليوناً وخمسماية واثنين وثلاثين الف ليرة لبنانية كدفعة من مساهمة لدفع التعويض المؤقت للعاملين في تلفزيون لبنان عن الاشهر أيار وحزيران وتموز ٢٠٢٣.