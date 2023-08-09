جنبلاط بحث مع كرامي في الإستحقاق الرئاسي والتقى ريزا وسفير النمسا ووفدًا من "التوازن الوطني"

جنبلاط بحث مع كرامي في الإستحقاق الرئاسي والتقى ريزا وسفير النمسا ووفدًا من "التوازن الوطني"



إستقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو النائب فيصل كرامي على رأس وفد ضم: علاء جليلاتي، زياد شهاب الدين، حمدي درنيقة وعثمان مجذوب، بحضور النائب فيصل الصايغ، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.



وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية، لا سيما الإستحقاق الرئاسي والأهمية القصوى لضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، مع التمسك بتطبيق إتفاق الطائف ومندرجاته.



ثم استقبل النائب جنبلاط وفدًا من لقاء "التوازن الوطني" ضم: صلاح سلام، المهندس الدكتور مازن شربجي، عبدالله عبدالله، الدكتور أيمن مجذوب، المهندس جهاد الشعار، المهندس رامز بيضون، المهندس أحمد الشعار، المحامي أحمد الجمل، والمحامي صائب مطرجي، بحضور النائب الصايغ، ناصر وحرب، وكان بحث في مختلف التطورات السياسية.



وإلى كليمنصو أيضًا، حضر سفير النمسا رينيه بول أمري، بحضور نائب رئيس الحزب زاهر رعد، ناصر وحرب، وكان عرض لمجمل الأوضاع والتطورات العامة.



كما استقبل جنبلاط المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، بحضور الصايغ، ناصر وحرب، وتم البحث في الشؤون والمستجدات العامة.