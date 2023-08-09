الكيوسكات غير الشرعية على المدخل الشمالي لمرفأ بيروت تابع... بلدية بيروت تعمّم إنذارات!

بعدما كشفت الـLBCI في تقريرين بؤرة الدعارة والمخدرات القائمة على المدخل الشمالي لمرفأ بيروت وبعدما نشرت الوثائق والمستندات التي تؤكد إصرار إدارة المرفأ ووزارة الأشغال والمجلس الأعلى للدفاع على ضرورة تفكيك هذه البؤرة المؤلفة من أكثر من مئتي كيوسك غير شرعي، حصلت الـLBCI من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على وثيقة تثبت تكليف السلطة الإدارية في بيروت أي المحافظ مسألة إزالة الكيوسكات وذلك بطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على أن تقدم القوى الأمنية المـؤازرة الأمنية عند الطلب وتظهر الوثيقة أن مولوي احالها للمحافظ في ١٢ تموز ٢٠٢٢ اي منذ أكثر من سنة.



وفي وقت لاحق، عممت بلدية بيروت إنذارات تطلب فيها من أصحاب الكيوسكات إزالتها عن الأملاك العامة خلال مهلة أسبوع تحت طائلة حجزها. وفي وقت لاحق، عممت بلدية بيروت إنذارات تطلب فيها من أصحاب الكيوسكات إزالتها عن الأملاك العامة خلال مهلة أسبوع تحت طائلة حجزها.