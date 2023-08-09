كيف تبدو الصورة من خط صيدا الفاصل بين عين الرمانة والشياح؟

كيف تبدو الصورة من خط صيدا الفاصل بين عين الرمانة والشياح؟

بعد تردد معلومات عن توتر في عين الرمانة والشياح إثر حادثة إنقلاب الشاحنة في الحكالة، جالت الـLBCI في المنطقة حيث الوضع هادىء وطبيعي وسط انتشار للجيش اللبناني.