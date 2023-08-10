رئيس بلدية الكحالة: لبنان وشبابه يدفعان غاليا بسبب السلاح المتفلّت

رأى رئيس بلدية الكحالة جان بجاني أن لبنان وشبابه يدفعان غاليا بسبب السلاح المتفلّت وغياب الدولة.وشدد على أنه لا يجوز نقل الاسلحة بهذه الطريقة، معتبرا أن إذا رافقت الاجهزة الامنية شحنات نقل الاسلحة مشكلة، أو تُنقل هذه الشاحنات من دون أجهزة أمنية مشكلة أكبر.كما شدد بجاني على أنه يجب على الاجهزة الامنية منع أي اشتباك ممكن أن يقع، وقال:" قررنا المساعدة بحادث السير وبدأ إطلاق النار على بيوتنا بشكل عشوائي وفادي بجاني قُتل أمام منزله وعلى درج الكنيسة".ورأى رئيس بلدية الكحالة أنه كان من الممكن أن تكون المصيبة أكبر، داعيا الفرقاء إلى التهدئة.وطالب بجاني الدولة بأن تتحرك وتبسط سلطتها.