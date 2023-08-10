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الدويهي للـLBCI: من المعيب أن نكون بحاجة لوسيط لانتخاب رئيس... والدولة كلها سقطت أمس

أخبار لبنان
2023-08-10 | 04:24
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الدويهي للـLBCI: من المعيب أن نكون بحاجة لوسيط لانتخاب رئيس... والدولة كلها سقطت أمس
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الدويهي للـLBCI: من المعيب أن نكون بحاجة لوسيط لانتخاب رئيس... والدولة كلها سقطت أمس
رأى النائب ميشال الدويهي أنه من المعيب أن نكون كنواب لبنانيين بحاجة لوسيط لانتخاب رئيس للجمهورية.

واشار الدويهي، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أنهم كنواب تغيير حاولوا في البداية لبننة الاتسحقاق الرئاسي، معتبرا أن فكرة السياسة في لبنان والوزارات والرئاسة مربوطة بالمحسوبيات.

وشدد على أن الحل بشأن الرئاسة متعلّق العودة إلى الدستور وعقد جلسات لمجلس النواب متتالية ومفتوحة ومن يفوز "صحتين عقلبو".

ودعا إلى التصرف بمسؤولية، ورأى أن مدخل الحل للمشاكل في لبنان يكمن في انتخاب رئيس للجمهورية.

وأكد الدويهي، أنه إذا التقى الوسيط الفرنسي جان إيف لودريان للمرة الثالثة، فسيقول له إنه من الضروري عقد جلسات متتالية لمجلس النواب.

وعن حادثة الكحالة، اعتبر الدويهي أن ما تبقى من الدولة اللبنانية ومؤسساتها سيقط يوم أمس مع سقوط الشاحنة.

وشدد على أن توتير الاجواء سيؤجج الاوضاع، لافتا إلى أنه طالما اللبناني مربوط بالطائفة فلن نبني دولة.
 

أخبار لبنان

الدويهي

مجلس النواب

انتخاب رئيس

لودريان

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